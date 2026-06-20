Образование
20 июня 18:52
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«Вечерняя Казань»

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Чернышенко заявил о необходимости включить мероприятия ВОИР в школьную программу

Предлагается также разработать программу стимулирования деятельности и признания молодых ученых и изобретателей.

Чернышенко заявил о необходимости включить мероприятия ВОИР в школьную программу

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Интегрировать мероприятия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов в образовательные программы школ, колледжей и вузов – с таким предложением на Учредительном съезде Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

– Необходимо интегрировать мероприятия ВОИР в образовательные программы на всех уровнях: это школы, колледжи, вузы, – сказал он.  

Для быстрейшего формирования престижности этого направления вице-премьер предложил также разработать программу стимулирования деятельности и признания молодых ученых и изобретателей. Речь идет, по его словам, в первую очередь о студентах, уже вовлеченных в работу в передовых инженерных школах, коллективах молодежных лабораторий, конструкторских бюро, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что старшеклассникам разрешат учиться без углублённых предметов с 2027 года. Минпросвещения обновляет программу: в обязательный список войдёт искусственный интеллект.

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