Предлагается также разработать программу стимулирования деятельности и признания молодых ученых и изобретателей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Интегрировать мероприятия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов в образовательные программы школ, колледжей и вузов – с таким предложением на Учредительном съезде Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

– Необходимо интегрировать мероприятия ВОИР в образовательные программы на всех уровнях: это школы, колледжи, вузы, – сказал он.

Для быстрейшего формирования престижности этого направления вице-премьер предложил также разработать программу стимулирования деятельности и признания молодых ученых и изобретателей. Речь идет, по его словам, в первую очередь о студентах, уже вовлеченных в работу в передовых инженерных школах, коллективах молодежных лабораторий, конструкторских бюро, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что старшеклассникам разрешат учиться без углублённых предметов с 2027 года. Минпросвещения обновляет программу: в обязательный список войдёт искусственный интеллект.

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