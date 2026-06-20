Старшеклассникам разрешат учиться без углублённых предметов с 2027 года
Минпросвещения обновляет программу: в обязательный список войдёт искусственный интеллект.
В российских школах с 1 сентября 2027 года начнёт действовать новый федеральный образовательный стандарт для старших классов. Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости рассказал, что главное изменение — отказ от обязательного углублённого изучения двух предметов. Теперь ученики смогут проходить всю программу на базовом уровне.
Меняется и подход к естественным наукам. Математику, физику, химию и биологию обещают сделать более практическими, приближенными к реальным запросам рынка труда. А в перечень обязательных результатов включат навыки работы с искусственным интеллектом. Проект обновлённого стандарта планируют утвердить уже в июле.
По словам Кравцова, цель всей реформы — сделать школьное образование более прикладным и адаптированным к современным условиям.
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