Минпросвещения обновляет программу: в обязательный список войдёт искусственный интеллект.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В российских школах с 1 сентября 2027 года начнёт действовать новый федеральный образовательный стандарт для старших классов. Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости рассказал, что главное изменение — отказ от обязательного углублённого изучения двух предметов. Теперь ученики смогут проходить всю программу на базовом уровне.

Меняется и подход к естественным наукам. Математику, физику, химию и биологию обещают сделать более практическими, приближенными к реальным запросам рынка труда. А в перечень обязательных результатов включат навыки работы с искусственным интеллектом. Проект обновлённого стандарта планируют утвердить уже в июле.

По словам Кравцова, цель всей реформы — сделать школьное образование более прикладным и адаптированным к современным условиям.

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