Кабмин утвердил перечень специальностей для новой системы высшего образования
Приём начнётся уже в этом году, выпускники получат дипломы нового образца.
Правительство России утвердило перечень специальностей, по которым начнут готовить студентов в рамках пилотного проекта новой системы высшего образования. Как сообщает РИА Новости, приём на обучение стартует уже с приёмной кампании 2026/27 учебного года.
В МГТУ имени Баумана уточнили, что все студенты, которые пойдут по новым программам, по окончании получат дипломы нового образца с прописанной квалификацией, зависящей от направления подготовки.
Ранее мы писали, что почти 600 новых учебных программ для вузов создали в России. По ним начнут обучаться свыше 70 тысяч студентов.
Также сообщалось, что дипломы в вузах предложили заменить тестами и проектами из-за нейросетей. Также для бакалавров могут ввести единый итоговый экзамен.
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