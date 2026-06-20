Приём начнётся уже в этом году, выпускники получат дипломы нового образца.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Правительство России утвердило перечень специальностей, по которым начнут готовить студентов в рамках пилотного проекта новой системы высшего образования. Как сообщает РИА Новости, приём на обучение стартует уже с приёмной кампании 2026/27 учебного года.

В МГТУ имени Баумана уточнили, что все студенты, которые пойдут по новым программам, по окончании получат дипломы нового образца с прописанной квалификацией, зависящей от направления подготовки.

Ранее мы писали, что почти 600 новых учебных программ для вузов создали в России. По ним начнут обучаться свыше 70 тысяч студентов.

Также сообщалось, что дипломы в вузах предложили заменить тестами и проектами из-за нейросетей. Также для бакалавров могут ввести единый итоговый экзамен.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.