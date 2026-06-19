Массовое высшее образование не нужно экономике России, заявил Фальков
Десятилетиями формировавшийся спрос на дипломы не соответствует потребностям рынка труда.
Тотальное высшее образование, которое так привлекает выпускников школ уже не первый десяток лет, на самом деле не нужно экономике и рынку труда России. Об этом заявил министр образования и науки Валерий Фальков на форуме HR EXPO PRO.
«К чему мы спокойно относимся сегодня с ректорами университета? К тому, что происходит балансировка разумная между средним профессиональным и высшим образованием», — приводит слова главы Минобрнауки «Интерфакс».
Он отметил, что вузы являются частью саморазвития на разных этапах, но важно понимать, что рынок труда в таком количестве выпускников университетов не нуждается.
Ранее родители девятиклассников жаловались на новую тенденцию школ: не брать учеников в 10-й класс. В профильные классы можно попасть только с высшими баллами ОГЭ и аттестата, а универсальных, то есть общих, классов не хватает на всех.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Где-то исчезло дизельное топливо.
Ограничения действуют до 20 июня.
Государство поддерживает матерей с маленькими детьми.
Итоговая сумма зависит от уровня судебной инстанции.
Анзор Музаев заявил, что именно эти люди строят космодромы и создают высокие технологии.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.