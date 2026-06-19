Десятилетиями формировавшийся спрос на дипломы не соответствует потребностям рынка труда.

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Тотальное высшее образование, которое так привлекает выпускников школ уже не первый десяток лет, на самом деле не нужно экономике и рынку труда России. Об этом заявил министр образования и науки Валерий Фальков на форуме HR EXPO PRO.

«К чему мы спокойно относимся сегодня с ректорами университета? К тому, что происходит балансировка разумная между средним профессиональным и высшим образованием», — приводит слова главы Минобрнауки «Интерфакс».

Он отметил, что вузы являются частью саморазвития на разных этапах, но важно понимать, что рынок труда в таком количестве выпускников университетов не нуждается.

Ранее родители девятиклассников жаловались на новую тенденцию школ: не брать учеников в 10-й класс. В профильные классы можно попасть только с высшими баллами ОГЭ и аттестата, а универсальных, то есть общих, классов не хватает на всех.

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