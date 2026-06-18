Также в ЛДПР предложили установить повышенное поощрение за подготовку нескольких стобалльников или выпускников, котторые получили максимальный результат по двум и более предметам.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Госдуме хотят, чтобы труд учителей, подготовивших стобалльников, оценивали не только на словах. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести единую выплату — не менее 100 тысяч рублей за каждого выпускника, сдавшего ЕГЭ на максимум. Письмо министру просвещения Сергею Кравцову уже ушло, документ есть у ТАСС.

Более того, парламентарий считает, что за подготовку нескольких стобалльников или тех, кто взял максимум по двум и более предметам, нужно поощрять ещё щедрее. А в дополнение к деньгам давать путёвки на отдых, оплачивать повышение квалификации за счёт бюджета и вручать награды.

Слуцкий объяснил, что сегодня в регионах творится разнобой. Где-то педагогам дарят путёвки в санатории, а где-то отделываются благодарностью на бумаге.

«Это подрывает престиж профессии и демотивирует лучших педагогов. Учителя, которые вкладывают душу в будущее страны, должны чувствовать поддержку государства — везде, в каждом уголке России», — подчеркнул он.

Ранее мы писали, что премии в 100 тысяч выплатят педагогам, работающим с детьми с ОВЗ в Татарстане. Доплату будут получать до 30 учителей ежегодно.

Также сообщалось, что учителям точных наук начнут выплачивать премии до 350 тысяч рублей. Выплаты полагаются за «высокое качество подготовки обучающихся по предметам физико-математического профиля».

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