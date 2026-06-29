Хадиуллин об учебе в вузах Татарстана: «Не думаю, что цена выросла в разы»
В новом учебном году в российских университетах впервые ограничат количество платных места.
В кабмине Татарстана провели брифинг об особенностях приемном кампании в ВУЗы в 2026/2027 году. Стоимость обучения прокомментировал министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.
- Каждый вуз определяет сам – это же право каждого университета. Пока у нас таких данных нет. Я не думаю, что стоимость платного обучения выросла в разы, - отметил Хадиуллин.
Также он напомнил, что в этом году количество платных мест в вузах республики сократилось на 45 процентов. «Они (вузы) будут координировать, регулировать, так сказать, я думаю, в пользу абитуриентов», — заключил спикер.
Читайте также наш материал о том, что вузы Казани обгоняют Европу по стоимости обучения. Цены на обучение в столице Татарстана уже можно сравнить не только с Москвой, но даже и Европой. При этом зарубежные вузы часто оказываются доступнее, чем казанские.
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