Образование
29 июня 15:25
Автор материала:
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Дилия Мингазова

Журналист

Хадиуллин об учебе в вузах Татарстана: «Не думаю, что цена выросла в разы»

В новом учебном году в российских университетах впервые ограничат количество платных места.

Хадиуллин об учебе в вузах Татарстана: «Не думаю, что цена выросла в разы»

Автор фото: prav.tatarstan.ru

В кабмине Татарстана провели брифинг об особенностях приемном кампании в ВУЗы в 2026/2027 году. Стоимость обучения прокомментировал министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

- Каждый вуз определяет сам – это же право каждого университета. Пока у нас таких данных нет. Я не думаю, что стоимость платного обучения выросла в разы, - отметил Хадиуллин.

Также он напомнил, что в этом году количество платных мест в вузах республики сократилось на 45 процентов. «Они (вузы) будут координировать, регулировать, так сказать, я думаю, в пользу абитуриентов», — заключил спикер.

Читайте также наш материал о том, что вузы Казани обгоняют Европу по стоимости обучения. Цены на обучение в столице Татарстана уже можно сравнить не только с Москвой, но даже и Европой. При этом зарубежные вузы часто оказываются доступнее, чем казанские.

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