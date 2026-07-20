Общество
20 июля 14:36
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«Вечерняя Казань»

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В России стартовали продажи нового кроссовера J7

Модель представлена в двух комплектациях - «Комфорт» и «Престиж».

В России стартовали продажи нового кроссовера J7

Автор фото: jelandrus.ru

Российский автомобильный бренд Jeland объявил о старте продаж нового среднеразмерного кроссовера Jeland J7. Представлено две комплектации: «Комфорт» (с передним приводом) и «Престиж» (с передним и полным приводом), пишет ТАСС.

Цены на авто начинаются от 2 649 000 рублей с учетом всех выгод. В кроссовере 1,6-литровый турбированный двигатель. Он работает на семиступенчатой роботизированной трансмиссии. Мотор доступен в двух вариантах мощности: 150 лошадиных сил для машин с передним приводом и 186 лошадиных сил для полноприводного исполнения.

Рекомендованная розничная цена в комплектации «Комфорт» - 2,849 миллиона рублей, в комплектации «Престиж» с передним приводом - 3,049 миллиона, с полным - 3,349 миллиона.

Ранее сообщалось, что татарстанцы стали чаще покупать кроссоверы и внедорожники. Спрос вырос почти на четверть. Самыми популярными моделями стали LADA 4x4 (Нива), Toyota RAV4 и Kia Sportage.

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