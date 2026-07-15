Спрос вырос почти на четверть.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В первом полугодии 2026 года в Татарстане на 23 процента вырос спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом. Самыми популярными моделями стали LADA 4x4 (Нива), Toyota RAV4 и Kia Sportage. А сильнее всего снизилась цена на Kia Sorento. Средняя стоимость машины составила 2,4 миллиона рублей, посчитали в Авито Авто.

Среди марок наибольший рост спроса зафиксирован у Chevrolet (58 процентов), Mitsubishi (44 процента) и Renault (43 процента). В частности, спрос на Kia Sorento Prime вырос вдвое, на Renault Arkana - на 62 процента, Chevrolet Niva - на 58 процентов, Hyundai Santa Fe — на 52 процента.

Ранее сообщалось, что средняя цена нового авто в Татарстане за полгода достигла 3,2 миллиона рублей. В топе самых популярных моделей - LADA Granta, HAVAL Jolion и TENET T4.

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