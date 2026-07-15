Речь идет о многодетных матерях, представители опасных профессий и так далее.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В этом году ряд россиян сможет выйти на пенсию в 50 лет. Об этом рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, пишет RT.

Это касается многодетных матерей, родивших и воспитавших пять и более детей до достижения ими восьмилетнего возраста. У них должно быть не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов. Также на пенсию могут выйти женщины, воспитавшие ребёнка-инвалида с детства до восьмилетнего возраста — для них достаточно 15 лет страхового стажа.

В числе тех, кому в 50 лет дозволено уйти на пенсию: люди опасных профессий (мужчины с 50 лет со стажем в 10 лет и женщины с 45 лет при стаже 7,5 года; те, у кого были тяжелые условия труда (например, металлурги); жители Крайнего Севера, занятые в традиционных промыслах (оленеводство и так далее).

Ранее сообщалось, что средняя пенсия в России за год выросла почти на две тысячи рублей. Больше всего получают на Чукотке — свыше 42 тысяч рублей в месяц.

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