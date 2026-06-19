Больше всего получают на Чукотке — свыше 42 тысяч рублей в месяц.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян к маю 2026 года составил 25 399 рублей. Это почти на две тысячи рублей больше, чем годом ранее, когда пенсионеры получали около 23 453 рублей. Такие данные приводятся в материалах Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Самые высокие выплаты традиционно на Чукотке — там средняя пенсия достигла 42 264 рублей.

Напомним, что уже в июле некоторых пенсионеров ждет прибавка к выплатам. Больше всех получат те, кому в июне исполнилось 80 лет, и те, кому впервые установили I группу инвалидности. Изменения коснутся ряда других категорий, однако не всем пересчет будет проведен Соцфондом автоматически.

Ранее мы писали, какую пенсию получают никогда не работавшие россияне. Такие жители имеют право только на фиксированные социальные выплаты.

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