Общество
19 июня 10:45
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Три ведра воды требуется для влажной уборки по новому российскому ГОСТу

Стандарт на наведение порядка в помещениях начнет действовать с 1 июля.

Три ведра воды требуется для влажной уборки по новому российскому ГОСТу

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России утвердили обновленные рекомендации по правильной уборке помещений, которые вступят в силу с 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

Предполагается, что наведение порядков должно делиться на несколько этапов: уборка поверхностей, очистка критических мест, клининг оборудования. Росстандарт рекомендует проверять, не испортят ли моющие средства поверхности. Отдельное внимание нужно уделить растворам, которые следует готовить в строгой концентрации. Сухая вакуумная уборка подходит только для мест, где не достать шваброй. Рабочие столы и тумбочки можно протирать спиртовыми или обычными влажными салфетками.

Влажная уборка предполагает использование двух или трех ведер воды. Ее надо проводят в случае наличия грязи, а швабру предварительно окунуть в химикаты.

Ранее в России появился ГОСТ для игрушек с искусственным интеллектом. Он регламентирует подход к обеспечению безопасности и ответственному применению нейросетей в детском сегменте.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Казанцам перечислили все дороги, которые перекрывают на саммит АСЕАН

Ограничения действуют до 20 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Глава Рособрнадзора развеял миф о низком уровне знаний «поколения ЕГЭ»

Анзор Музаев заявил, что именно эти люди строят космодромы и создают высокие технологии.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ракетную опасность ввели в Татарстане утром

Аэропорт закрыт, жителей просят спуститься в укрытия или уйти в комнаты без окон.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Татнефть ввела ограничение на продажу топлива и принимает только наличные

Вынужденные меры применяются по всей сети АЗС.

пресс-служба раиса РТ
ДПС в Казани остановила движение ради бабушки на участке саммита АСЕАН

Во время масштабных событий службы не забывают о простых местных жителях.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.