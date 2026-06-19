Три ведра воды требуется для влажной уборки по новому российскому ГОСТу
Стандарт на наведение порядка в помещениях начнет действовать с 1 июля.
В России утвердили обновленные рекомендации по правильной уборке помещений, которые вступят в силу с 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.
Предполагается, что наведение порядков должно делиться на несколько этапов: уборка поверхностей, очистка критических мест, клининг оборудования. Росстандарт рекомендует проверять, не испортят ли моющие средства поверхности. Отдельное внимание нужно уделить растворам, которые следует готовить в строгой концентрации. Сухая вакуумная уборка подходит только для мест, где не достать шваброй. Рабочие столы и тумбочки можно протирать спиртовыми или обычными влажными салфетками.
Влажная уборка предполагает использование двух или трех ведер воды. Ее надо проводят в случае наличия грязи, а швабру предварительно окунуть в химикаты.
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