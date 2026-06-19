Стандарт на наведение порядка в помещениях начнет действовать с 1 июля.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России утвердили обновленные рекомендации по правильной уборке помещений, которые вступят в силу с 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

Предполагается, что наведение порядков должно делиться на несколько этапов: уборка поверхностей, очистка критических мест, клининг оборудования. Росстандарт рекомендует проверять, не испортят ли моющие средства поверхности. Отдельное внимание нужно уделить растворам, которые следует готовить в строгой концентрации. Сухая вакуумная уборка подходит только для мест, где не достать шваброй. Рабочие столы и тумбочки можно протирать спиртовыми или обычными влажными салфетками.

Влажная уборка предполагает использование двух или трех ведер воды. Ее надо проводят в случае наличия грязи, а швабру предварительно окунуть в химикаты.

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