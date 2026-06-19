Депутаты осознают, что большая радость торжества несет с собой большие затраты для молодоженов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Поднимать демографию в России предложили новым способом — в Госдуме намерены возмещать расходы на свадьбу налоговым вычетом с суммы до 400 тысяч рублей. Размер этого «свадебного подарка от государства» составит до 52 тысяч при ставке НДФЛ в 13 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу партии «Новые люди» Алексея Нечаева.

Он отметил, что празднество в честь заключения нового союза — это трогательный момент и большая радость, требующая больших расходов. В России уже действует ряд таких возвратов. Например, вычеты могут получить льготные категории жителей, есть возможность вернуть часть средств, затраченных образование, медицинские услуги, недвижимость и благотворительность.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Казани считают брак важной частью любовного союза. Узаконить свои отношения хотели бы 51 процент женщин и 40 процентов мужчин.

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