На сцене выступят 30 музыкальных групп.

Автор фото: дирекция по развитию исторических слобод Казани

В Казани в парке «Крылья Советов» на День молодежи состоится Всероссийский музыкальный фестиваль «Рок-Волна». В нем примут участие 30 музыкальных коллективов из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода, Волгограда, Чехова, Уфы, Барнаула и, конечно, из столицы Татарстана.

Конкурсанты в возрасте от 7 до 70 лет поборются за награды в семи номинациях: лучшее инструментальное рок-исполнение, лучшая авторская рок-песня, лучшее исполнение кавер-версии, рок-исполнение на татарском языке. Есть и специальные номинации для сольных исполнителей, вокальных коллективов и обладателя приза зрительских симпатий.

Среди хедлайнеров - духовая банда JUST BRASS, группа «Джавс» и организатор фестиваля – казанская рок-группа LEVEL UP.

Гостей фестиваля ждут тематические площадки и мастер-классы. Казанцы смогут изготовить кожаный браслет, расписать одежду в зоне «Рок-Кастом», получить шарж-портрет, принять участие в рок-пленэре и многое другое. Мероприятие пройдет 27 июня.

Ранее сообщалось, что фестиваль татуировки и современного искусства «Тату Фест 2026» пройдет в Казани 20 и 21 июня в креативном кластере «Адонис». Организаторы фестиваля обещают жителям и гостям города яркое шоу.

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