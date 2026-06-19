Общество
19 июня 12:51
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Накопительный счет и депозит есть у каждого второго пенсионера в России

Общее число получателей пенсии в ВТБ превысило пять миллионов человек.

Накопительный счет и депозит есть у каждого второго пенсионера в России

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала года к обслуживанию в ВТБ подключились более 600 тыс. пенсионеров (в том числе перешедших из Почта банка), а общее число получателей пенсии в банке превысило пять миллионов человек. За пять месяцев ВТБ зачислил им более полутриллиона рублей пенсионных выплат – на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«ВТБ ежедневно обслуживает несколько миллионов пенсионеров, для нас это – большая социальная ответственность. Старшему поколению доступны надбавки по накопительным продуктам, прямой кешбэк рублями, в том числе в аптеках, бесплатная защита от мошенничества и другие адресные продукты. В этом году мы внедрили новую модель лояльности, которая позволяет получать больше преимуществ за привычные действия. Так, за полтора месяца свои финансовые условия улучшили более 2,2 миллиона пенсионеров, или каждый третий клиент, просто совершая ежедневные траты и размещая в ВТБ свои сбережения», – отметил Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ.

Самыми востребованными у пенсионных клиентов ВТБ по-прежнему остаются сберегательные продукты – накопительный счет и депозит, которые есть у каждого второго пенсионера. В этом году к обслуживанию в ВТБ активнее всего подключались жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Свердловской области.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Казанцам перечислили все дороги, которые перекрывают на саммит АСЕАН

Ограничения действуют до 20 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ракетную опасность ввели в Татарстане утром

Аэропорт закрыт, жителей просят спуститься в укрытия или уйти в комнаты без окон.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Татнефть ввела ограничение на продажу топлива и принимает только наличные

Вынужденные меры применяются по всей сети АЗС.

пресс-служба раиса РТ
ДПС в Казани остановила движение ради бабушки на участке саммита АСЕАН

Во время масштабных событий службы не забывают о простых местных жителях.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
«Газель» с людьми перевернулась на трассе М-7 в Татарстане

Микроавтобус столкнулся с припаркованным грузовиком.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.