Общее число получателей пенсии в ВТБ превысило пять миллионов человек.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала года к обслуживанию в ВТБ подключились более 600 тыс. пенсионеров (в том числе перешедших из Почта банка), а общее число получателей пенсии в банке превысило пять миллионов человек. За пять месяцев ВТБ зачислил им более полутриллиона рублей пенсионных выплат – на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«ВТБ ежедневно обслуживает несколько миллионов пенсионеров, для нас это – большая социальная ответственность. Старшему поколению доступны надбавки по накопительным продуктам, прямой кешбэк рублями, в том числе в аптеках, бесплатная защита от мошенничества и другие адресные продукты. В этом году мы внедрили новую модель лояльности, которая позволяет получать больше преимуществ за привычные действия. Так, за полтора месяца свои финансовые условия улучшили более 2,2 миллиона пенсионеров, или каждый третий клиент, просто совершая ежедневные траты и размещая в ВТБ свои сбережения», – отметил Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ.

Самыми востребованными у пенсионных клиентов ВТБ по-прежнему остаются сберегательные продукты – накопительный счет и депозит, которые есть у каждого второго пенсионера. В этом году к обслуживанию в ВТБ активнее всего подключались жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Свердловской области.