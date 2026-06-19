Ряд участников закончили свой рабочий визит.

Автор фото: tatarstan.ru

Премьер-министр Лаоса Сонсац Сипхандон, премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмао и генсек АСЕАН Као Ким Хорн закончили свое посещение состоявшегося в Казани саммита. В аэропорту их лично проводил раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.



Он выразил слова благодарности гостям, которые, в свою очередь, также отметили гостеприимство и теплый прием, который им оказали в столице республики. Также участники отметили и превосходную организацию саммита Россия — АСЕАН, который состоялся в Казани с 17 по 19 июня.



Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали об итогах саммита, которые подвел президент России Владимир Путин. Например, во время мероприятия приняли декларацию из 16 пунктов — стороны подтверждают приверженность стратегическому партнерству.



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