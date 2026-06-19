Волго-Каспийский морской канал закрыли из-за обмеления — в пробке стоит 75 судов
Два корабля сели на мель из-за последствий паводка.
На 151—155-м километрах Волго-Каспийского морского судоходного канала остановлено движение из-за обмеления — аварийно-спасательные работы будут вестись с 19 по 29 июня. Все силы переведены в режим повышенной готовности, дно углубляют круглосуточно. Владельцев судов просят скорректировать свой график, сообщает Росморречфлот.
«В настоящее время на данном участке ведутся интенсивные дноуглубительные работы с привлечением четырех земснарядов высокой производительности», — заверили в ведомстве.
Как сообщает SHOT, на участке уже образовалась 15-километровая пробка из судов — там застряло 75 кораблей, два сели на мель. Каждый день простоя сильно бьет по кошелькам судовладельцев. Более того, наблюдается дефицит лоцманов. Водителей приходится ждать по две недели.
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