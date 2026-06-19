Сейчас избиение жены, беспомощной бабушки и других близких считается административным правонарушением.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Госдуме взялись за вопрос домашнего насилия в России — члены партии «Новые люди» предлагают распространить уголовную статью о побоях на случаи, когда увечья получают близкие, беременные женщины, иждивенцы, люди в беспомощном и зависимом от другого человека состоянии. Об этом сообщает «Ъ».

Сейчас избиение жены, беспомощной бабушки и других близких считается административным правонарушением. Статья 116 УК о побоях вступает в дело только при повторном случае насилия. Как считает автор инициативы депутат Ксения Горячева, такая схема повышает риски подобных случаев и не учитывает крайнюю уязвимость жертвы. Проект уже отправлен на отзыв в правительство.

Статья 116 применяется в делах о «хулиганских» побоях, насилии из-за ненависти или демонстративном нанесении увечий. Наказание — до двух лет лишения свободы максимум.

Ранее татарстанец избил свою бабушку из-за того, что она сделала ему замечание по поводу пьянства. Оттащить мужчину от пенсионерки смогли только родственники, которые и вызвали полицию.

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