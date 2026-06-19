Обновленная льготная программа начнет действовать с 1 июля.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Депутаты ожидают увеличения кредитных лимитов в рамках семейной ипотеки по итогам изменения с 1 июля — это позволит жителям приобретать более просторные квартиры. На данный момент верхняя граница льготного займа для регионов составляет шесть миллионов рублей. Возможно два варианта: увеличение до восьми миллионов рублей или повышение в 1,5 раза при покупке жилья от 60 «квадратов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.

Он подчеркнул, что цены растут год за годом, а лимиты при этом не увеличиваются и больше не покрывают реальные потребности семей с детьми. Установка связи площади квартиры и верхней границы кредита будут стимулировать застройщиков делать акцент на качестве, а не количестве.

Благодаря изменениям семьи получат большую свободу выбора — сейчас приходится выбирать то, что соответствует правилам оформления ипотеки.

Реформу льготного займа на жилье анонсировал замглавы Минстроя Никита Стасишин во время форума «Движение». Она направлена на стимулирование рождаемости и улучшение демографических показателей.



Все самое интересное в нашем канале в MAX.