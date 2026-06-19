Общество
19 июня 14:52
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Стало известно, как изменятся правила оформления семейной ипотеки в России

Обновленная льготная программа начнет действовать с 1 июля.

Стало известно, как изменятся правила оформления семейной ипотеки в России

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Депутаты ожидают увеличения кредитных лимитов в рамках семейной ипотеки по итогам изменения с 1 июля — это позволит жителям приобретать более просторные квартиры. На данный момент верхняя граница льготного займа для регионов составляет шесть миллионов рублей. Возможно два варианта: увеличение до восьми миллионов рублей или повышение в 1,5 раза при покупке жилья от 60 «квадратов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.

Он подчеркнул, что цены растут год за годом, а лимиты при этом не увеличиваются и больше не покрывают реальные потребности семей с детьми. Установка связи площади квартиры и верхней границы кредита будут стимулировать застройщиков делать акцент на качестве, а не количестве.

Благодаря изменениям семьи получат большую свободу выбора — сейчас приходится выбирать то, что соответствует правилам оформления ипотеки.

Реформу льготного займа на жилье анонсировал замглавы Минстроя Никита Стасишин во время форума «Движение». Она направлена на стимулирование рождаемости и улучшение демографических показателей.


Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Казанцам перечислили все дороги, которые перекрывают на саммит АСЕАН

Ограничения действуют до 20 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ракетную опасность ввели в Татарстане утром

Аэропорт закрыт, жителей просят спуститься в укрытия или уйти в комнаты без окон.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Татнефть ввела ограничение на продажу топлива и принимает только наличные

Вынужденные меры применяются по всей сети АЗС.

пресс-служба раиса РТ
ДПС в Казани остановила движение ради бабушки на участке саммита АСЕАН

Во время масштабных событий службы не забывают о простых местных жителях.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
«Газель» с людьми перевернулась на трассе М-7 в Татарстане

Микроавтобус столкнулся с припаркованным грузовиком.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.