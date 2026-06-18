Нововведения ждут рынок недвижимости уже 1 июля.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Процесс оформления льготной ипотеки изменится в России уже с 1 июля. Об этом сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин во время форума «Движение» в Сочи.

Изменения будут направлены на стимулирование рождаемости и улучшение демографических показателей. Финансовые организации уже начали подготовку к грядущим переменам, добавил Стасишин.

«Мы последний месяц были в диалоге с коллегами из финансового блока правительства. Мы пришли к достаточно правильному консенсусу с точки зрения выдачи ипотеки», — рассказал он замминистра.

Ранее директор по развитию бизнеса экосистемы М2 Юлия Рыкунова на форуме «Движение» заявила, что психологически комфортных ставок рыночной ипотеки Россия достигнет не раньше 2028 рода. Под таким значением подразумевается 9-12 процентов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.