В России снова изменятся правила семейной ипотеки, заявили в Минстрое
Нововведения ждут рынок недвижимости уже 1 июля.
Процесс оформления льготной ипотеки изменится в России уже с 1 июля. Об этом сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин во время форума «Движение» в Сочи.
Изменения будут направлены на стимулирование рождаемости и улучшение демографических показателей. Финансовые организации уже начали подготовку к грядущим переменам, добавил Стасишин.
«Мы последний месяц были в диалоге с коллегами из финансового блока правительства. Мы пришли к достаточно правильному консенсусу с точки зрения выдачи ипотеки», — рассказал он замминистра.
Ранее директор по развитию бизнеса экосистемы М2 Юлия Рыкунова на форуме «Движение» заявила, что психологически комфортных ставок рыночной ипотеки Россия достигнет не раньше 2028 рода. Под таким значением подразумевается 9-12 процентов.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Ограничения действуют до 20 июня.
Верхние этажи 12-этажки загорелись, жителей эвакуировали.
Анзор Музаев заявил, что именно эти люди строят космодромы и создают высокие технологии.
Аэропорт закрыт, жителей просят спуститься в укрытия или уйти в комнаты без окон.
Вынужденные меры применяются по всей сети АЗС.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.