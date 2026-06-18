В среднем подорожание составило 66 копеек.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Стоимость литра бензина в период с 8 по 15 июня достигла в среднем 69,11 рубля, а дизеля — 80,78 рубля. Повышение по всем видам составило 66-67 копеек, сообщает ТАСС.

АИ-92 теперь стоит 65,41 рубля за литр, АИ-95 — 71,11 рубля, АИ-98 — 95,38 рубля. Дизель обойдется в 80,78 рубля за литр.

Повышение коснулось 78 регионов России, но больше всего пострадали Тыва и Чечня, где бензин подорожал на 9,4 процента и 8 процентов соответственно. В Москве при этом рост цен составил всего 0,2 процента, а в Санкт-Петербурге стоимость значительно не поменялась.

Ранее Татнефть отменила ограничения на продажу почти всех видов топлива. Лимит сохранился только на АИ-95 — его можно приобрести только в объеме 30 литров на одну машину. По топливной карте «предела» нет.

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