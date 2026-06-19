Общество
19 июня 10:26
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«Вечерняя Казань»

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Мошенники пугают россиян платной пошлиной за номер телефона

Людей вынуждают продиктовать код сброса пароля, якобы чтобы сохранить номер бесплатно.

Мошенники пугают россиян платной пошлиной за номер телефона

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Злоумышленники придумали новую схему обмана. Как сообщили РИА Новости в платформе «Мошеловка» Народного фронта, россиянам звонят якобы от имени операторов сотовой связи и предупреждают: вводится обязательная пошлина на ваш номер. Чтобы её избежать, нужно немедленно подтвердить личные данные через «Госуслуги». На деле всё проще и опаснее: человека просят продиктовать код сброса пароля от личного кабинета. Получив его, мошенники завладевают аккаунтом.

В «Мошеловке» напоминают: настоящие операторы никогда не требуют диктовать коды доступа к «Госуслугам» или коды сброса пароля для проверки номера или тарифа. Если вам позвонили с подобными угрозами, немедленно прервите разговор и свяжитесь со службой поддержки своего оператора или проверьте статус договора в официальном приложении. Никакой пошлины за сохранение номера не существует.

Ранее мы писали, что Совфед потребовал от операторов компенсировать ущерб, причиненный мошенниками Мера будет действовать, если будет доказана халатность оператора.

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