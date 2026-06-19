Людей вынуждают продиктовать код сброса пароля, якобы чтобы сохранить номер бесплатно.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Злоумышленники придумали новую схему обмана. Как сообщили РИА Новости в платформе «Мошеловка» Народного фронта, россиянам звонят якобы от имени операторов сотовой связи и предупреждают: вводится обязательная пошлина на ваш номер. Чтобы её избежать, нужно немедленно подтвердить личные данные через «Госуслуги». На деле всё проще и опаснее: человека просят продиктовать код сброса пароля от личного кабинета. Получив его, мошенники завладевают аккаунтом.

В «Мошеловке» напоминают: настоящие операторы никогда не требуют диктовать коды доступа к «Госуслугам» или коды сброса пароля для проверки номера или тарифа. Если вам позвонили с подобными угрозами, немедленно прервите разговор и свяжитесь со службой поддержки своего оператора или проверьте статус договора в официальном приложении. Никакой пошлины за сохранение номера не существует.

Ранее мы писали, что Совфед потребовал от операторов компенсировать ущерб, причиненный мошенниками Мера будет действовать, если будет доказана халатность оператора.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.