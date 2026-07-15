Созданный ИИ ролик обернулся для канала ТНВ административным делом
Материалы рассмотрит суд.
В отношении ТРК «Новый Век» (телеканал ТНВ) возбуждено административное дело о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций. Информация об этом появилась на сайте Вахитовского районного суда Казани.
Материалы уже находятся в суде, дело будет рассмотрено 8 августа.
Как сообщают телеграм-каналы, поводом для возбуждения дела стал, скорее всего, созданный с использованием ИИ ролик, содержащий, предположительно, фрагмент изображения с символикой, которая похожая на флаг ЛГБТ* – признанного экстремистским и запрещенного в России движения.
*движение признано экстремистским и запрещено в России
Ранее сообщалось, что житель Казани отправится в колонию за реабилитацию нацизма. Мужчина открыто унизил честь и достоинство ветерана войны.
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