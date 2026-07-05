В топе самых популярных моделей - LADA Granta, HAVAL Jolion и TENET T4.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане средняя стоимость нового автомобиля за 6 месяцев 2026 года составила 3,2 миллиона рублей, самыми популярными моделями оказались LADA Granta, HAVAL Jolion и TENET T4. Об этом говорится в исследовании «Авито».

На первом месте по росту спроса стал Geely Monjaro, интерес к ней увеличился в 2,4 раза. Затем идет HAVAL Jolion — показатель увеличился на 94,5%. В число моделей с наибольшим ростом спроса также вошли: LADA Niva Travel (+87,1%), LADA Niva Legend (+51,6%) и Changan UNI-S (+29,4%).

Более четырех пятых новых автомобилей на «Авито» в Татарстане — это кроссоверы или внедорожники, за год их доля выросла на 22,7 процентных пункта. Сильнее всего татарстанцы интересовались HAVAL Jolion (2,5 миллиона рублей), TENET T7 (2,9 миллиона рублей) и Evolute i-Space (3,6 миллиона рублей). В топ-5 также вошли Jetour Dashing (2,8 миллиона рублей) и JAECOO J6 (2,4 миллиона рублей).

Самой популярной маркой на рынке новых авто оказалась LADA, на которую пришлось 22% общего интереса пользователей. Также в число лидеров вошли TENET с долей 8,7%, HAVAL (7,6%), Solaris (5,2%) и Geely (4,2%).

Среди моделей на первом месте оказалась LADA Granta со средней ценой 1,1 миллиона рублей. В топ популярных новых автомобилей также вошли HAVAL Jolion (2,6 миллиона рублей), TENET T4 (2,4 миллиона рублей), TENET T7 (2,9 миллиона рублей), Solaris HC (3,1 миллиона рублей), LADA Niva Legend (1,2 миллиона рублей), LADA Niva Travel (1,6 миллиона рублей), LADA Vesta (1,8 миллиона рублей), LADA Iskra (1,5 миллиона рублей).

Сильнее всего за год среди популярных моделей подешевел Belgee X70 — его средняя цена уменьшилась на 16,6% и составила 2,6 миллиона рублей. Также подешевели OMODA C7 (-12,7%, до 3,2 миллиона рублей), JAECOO J7 (-6,9%, до 3,2 миллиона рублей), Chery Tiggo 9 (-6,8%, до 4,5 миллиона рублей) и JAECOO J8 (-6,5%, до 4,6 миллиона рублей).

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