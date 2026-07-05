Общество
5 июля 18:18
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«Вечерняя Казань»

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Родители Казани назвали идеальный автомобиль для поездок с ребенком

Для большинства безопасность является главным критерием.

Родители Казани назвали идеальный автомобиль для поездок с ребенком

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Безопасность является главным критерием при выборе автомобиля для казанских родителей. Об этом говорится в опросе Авито Авто и сети магазинов «Детский мир».

Согласно исследованию, почти треть родителей регулярно ездят в машине с ребенком и заранее готовятся к дороге. Семьи с детьми чаще заранее продумывают дорогу, даже если речь идет о городе, и внимательнее относятся к деталям поездки. 71% всех поездок приходится на город, при этом большинство родителей также выезжает за его пределы. В дальних поездках 36% семей с детьми выбирают более безопасные маршруты, 33% заранее планируют маршрут и остановки, а 29% делают остановки чаще, чем раньше.

На безопасность при покупке авто обращают внимание 69% опрошенных. Также важными показателями являются просторный салон (41%), наличие детских замков и блокировки стеклоподъемников (38%) и вместительный багажник для коляски и вещей (23%). Чаще всего семейными авто называют кроссоверы и внедорожники (52%), а также минивэны (30%) и универсалы (23%).

Андрей Тумкин, руководитель направления частных пользователей Авито Авто, уточнил, что спрос на кроссоверы и внедорожники в целом по России за год увеличился на 29,5%, а в числе популярных моделей — Hyundai Creta, Toyota RAV4 и Kia Sportage. Минивэны и микроавтобусы прибавили 27,1%, а среди наиболее востребованных моделей — Kia Carnival, Mercedes-Benz V-Класс и Honda Stepwgn Spada. Универсалами стали интересоваться на 19,4% больше, популярными моделями стали LADA Largus, Kia Ceed и Ford Focus.

Также стало известно, что наибольшим спросом пользуются универсальные кресла, рассчитанные на несколько возрастных групп, на них приходится 35% продаж. Спрос в январе-мае этого года вырос на 25% относительно прошлого года.

Чаще всего в машину при поездке с ребенком берут воду и перекусы (65%), средства гигиены (50%) и аптечку с базовыми лекарствами (34%). Чтобы занять детей в дороге, используют гаджеты (42%), сказки и музыку (34%). В поездках играют с детьми и проводят время за разговорами 40% опрошенных родителей.

Ранее сообщалось, что в республике наблюдается увеличение числа ДТП, при этом смертность в авариях возросла на 50%. Росло и количество происшествий с несовершеннолетними, одна из причин этого - нежелание взрослых покупать детские автомобильные кресла.

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