В МЧС призвали к осторожности.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане и Казани ночью и днем 6 июля ожидаются гроза с градом, об этом говорится в предупреждении Гидрометцентра республики.

Также прогнозируются кратковременные усиления ветра до скорости в 15-20 метров в секунду.

В региональном МЧС призвали соблюдать осторожность при передвижении по улицам и дорогам, следить за детьми, оказывать помощь пожилым и больным людям.

Ранее сообщалось, что начало следующей недели принесет в республику кратковременный дождь, грозу, град. Жара слегка спадет: ночью термометры покажут +16...+21 градус, днем +24...+29 градусов.

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