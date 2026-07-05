Сильный ветер и град ожидаются в Татарстане
В МЧС призвали к осторожности.
В Татарстане и Казани ночью и днем 6 июля ожидаются гроза с градом, об этом говорится в предупреждении Гидрометцентра республики.
Также прогнозируются кратковременные усиления ветра до скорости в 15-20 метров в секунду.
В региональном МЧС призвали соблюдать осторожность при передвижении по улицам и дорогам, следить за детьми, оказывать помощь пожилым и больным людям.
Ранее сообщалось, что начало следующей недели принесет в республику кратковременный дождь, грозу, град. Жара слегка спадет: ночью термометры покажут +16...+21 градус, днем +24...+29 градусов.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.
Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.
Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.
Артист планировал поиграть в волейбол, но из-за травмы присоединился к дворовому матчу в качестве болельщика.
По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.
Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.