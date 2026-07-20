Общество
20 июля 15:14
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«Вечерняя Казань»

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Полина Лурье выставила на продажу квартиру, за которую судилась с Долиной

За жилье в Хамовниках новая владелица просит от 200 миллионов рублей.

Полина Лурье выставила на продажу квартиру, за которую судилась с Долиной

Автор фото: Mash

После решения Верховного суда по кейсу певицы Ларисы Долиной покупательница квартиры в Хамовниках Полина Лурье не переехала в свое новое жилье. Девушка без огласки выставила недвижимость на продажу. Цена начинается от 200 миллионов рублей, сообщает Mash.

Изначально Лурье планировала сделать ремонт в квартире и даже заказала дизайн-проект, однако к делу так и не приступила. В комнатах сохранился старый интерьер, сделанный еще Ларисой Долиной — например, на полу все еще лежит паркет с инициалами артистки.

На данный момент идут переговоры о сделке с московским миллионером. Проверкой потенциальных покупателей занялся коллега риэлтора, который сопровождал скандальную сделку с Ларисой Долиной.

Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали, что в Татарстане Верховный суд подобные споры решает в пользу покупателей. Подтверждением является история Владислава Гайнуллина, который два года назад купил недвижимость за 6,7 миллиона рублей у 67-летней Дании Даутовой. В 2025 году бывшая владелица подала иск о признании сделки недействительной. Она утверждала, что попалась на уловку телефонных мошенников и вырученные средства отдала курьеру. В итоге Владиславу удалось доказать вменяемость пенсионерки.

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