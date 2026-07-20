Полина Лурье выставила на продажу квартиру, за которую судилась с Долиной
За жилье в Хамовниках новая владелица просит от 200 миллионов рублей.
После решения Верховного суда по кейсу певицы Ларисы Долиной покупательница квартиры в Хамовниках Полина Лурье не переехала в свое новое жилье. Девушка без огласки выставила недвижимость на продажу. Цена начинается от 200 миллионов рублей, сообщает Mash.
Изначально Лурье планировала сделать ремонт в квартире и даже заказала дизайн-проект, однако к делу так и не приступила. В комнатах сохранился старый интерьер, сделанный еще Ларисой Долиной — например, на полу все еще лежит паркет с инициалами артистки.
На данный момент идут переговоры о сделке с московским миллионером. Проверкой потенциальных покупателей занялся коллега риэлтора, который сопровождал скандальную сделку с Ларисой Долиной.
Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали, что в Татарстане Верховный суд подобные споры решает в пользу покупателей. Подтверждением является история Владислава Гайнуллина, который два года назад купил недвижимость за 6,7 миллиона рублей у 67-летней Дании Даутовой. В 2025 году бывшая владелица подала иск о признании сделки недействительной. Она утверждала, что попалась на уловку телефонных мошенников и вырученные средства отдала курьеру. В итоге Владиславу удалось доказать вменяемость пенсионерки.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.
Продавец пытался затянуть процесс дополнительными экспертизами, однако коллегия постановила отменить сделку и выселить пенсионерку из квартиры.
Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.
У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.
Квартиры, купленные «на эмоциях» или под ситуативный запрос, в перспективе потеряют ликвидность на вторичном рынке.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?