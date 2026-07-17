Погода в республике не радует постоянством: на улице либо очень жарко, либо всего за пару дней выпадает месячная норма осадков. Дорожные службы работают 24/7, а садовники и аграрии подсчитывают ущерб от дождей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В последние дни на Казань обрушился ливень — в ночь на 16 июля всего за несколько часов выпала почти половины нормы осадков. Дожди не прекратятся и в ближайшие несколько дней. Городские службы переходят на усиленный режим работы и разбираются с последствиями потопа. Рассказываем, почему погода не радует постоянством.

Прогнозируем погоду на ближайшие дни

Погода во второй половине июля и августе станет в Казани переменчивой, рассчитали метеорологи Яндекс Погоды с помощью ИИ. В городе ожидается переход от дождей к устойчивому теплу. В целом, как отмечают в Гидрометцентре России, апрель–сентябрь 2026 года пройдут близко к климатической норме, за исключением июля (ожидается теплее обычного) и сентября — тогда прогнозируется дефицит осадков.

В течение ближайших суток — 17 июля и ночью 18 июля — в Татарстане ожидается сильное ухудшение погоды: прогнозируются сильные дожди и ливни, местами грозы, порывы ветра до 15–20 м/с и локально град. По расчетам синоптиков, на большей части республики может выпасть от 20 до 60 миллиметров осадков — это 30–100% от месячной нормы.

Днем 18 июля местами, преимущественно в восточных районах, сохранится дождь с грозой и ветром до 15–20 м/с, возможен град, а максимальная температура составит +17…+22°. В выходные и начале следующей недели погода в Татарстане начнёт стабилизироваться. Ожидается рост атмосферного давления, осадки будут незначительными и локальными. Температура ночью составит +11…+16°, днём воздух прогреется до +22…+27°, а к понедельнику — до +25…+30°.

Почему в Казани переменчивая погода

Если всего несколько дней назад в городе было жарко, внезапно на город обрушился дождь — с шести вечера 16 июля в Казани выпала почти половина месячной нормы осадков. В ближайшие дни ожидается дальнейшее ухудшение погоды — уже объявлено штормовое предупреждение. Переменчивость погоды всегда была характерна для Казани, объяснила кандидат географических наук, метеоролог Айсылу Мустафина. Дело в том, что город находится в зоне частой смены воздушных масс — с юга, с Атлантики или с севера.

- Однако можно отметить, что такая изменчивость становится более выраженной. Все чаще наблюдаются резкие переходы от жары к сильным дождям, увеличивается количество экстремальных погодных явлений. Поэтому можно сказать, что сама переменчивость -это норма, а вот ее интенсивность постепенно становится новой климатической реальностью, - отметила Мустафина.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По словам синоптика, это не «компенсация» жары дождями, а физический процесс: высокая температура увеличивает испарение, влага накапливается в атмосфере, и при встрече с холодным фронтом обрушивается ливнями. Именно этим объясняется рост частоты сильных ливней на фоне изменения климата. Сейчас циклон, принесший непогоду, смещается на восток, уступая место Азорскому антициклону, который постепенно приведет температуру к норме, а затем и к жаре.

Климатолог расписала и то, каким лето будет в Казани через 10-20 лет. По ее словам, большинство климатических прогнозов показывает, что средняя температура будет постепенно повышаться — лето станет теплее, на сезон увеличится количество жарких дней. Осадки не обязательно станут выпадать чаще, но возрастет вероятность сильных ливней за короткий промежуток времени, а вместо продолжительных спокойных дождей все чаще будут наблюдаться интенсивные осадки, грозы и другие опасные погодные явления.



- Именно поэтому нужно говорить об усилении климатической изменчивости и росте частоты экстремальных погодных событий. Для жителей это означает, что погода будет все чаще преподносить сюрпризы, а адаптация к новым климатическим условиям станет важной задачей, - уверена Мустафина.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Влияет погода и на другие сферы жизни жителей. Так, город все чаще отменяет фестивали и концерты на открытом воздухе, дороги размывает, а службы начинают работать без остановки: бригады всех городских предприятий объезжают улицы и расчищают решётки ливневой канализации. Чуть позже погода «ударит» и по сельскому хозяйству.

Как сообщили в Минсельхозпроде Татарстана, рекордная влажность и обильные осадки создали «идеальные» условия не только для роста культур, но и для развития грибковых болезней. В ведомстве подчеркнули, что для предотвращения эпидемии болезней в республике принимаются меры: сейчас уже обработано уже более миллиона гектаров площадей — это 114% от запланированных объемов работ. «Качели» опасны и для садовников. По словам руководителя казанского отделения Союза садоводов Татарстана Сергея Евстратова, резкие перепады температур и излишки дождливой погоды создают стресс и провоцируют грибковые заболевания у растений, а еще опасны для роста и развития плодово-ягодных культур. Если ливни идут часто и интенсивно, это ведёт к застою воды.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

«Стрессует» из-за погодных «качелей» и организм. Врач-терапевт городской поликлиники № 21 Гульназ Шакирова отметила, что в такое время пациенты часто жалуются на скачки давления, головные боли и «кручение» суставов. Дело в том, отметила специалист, что погода влияет на сосудистый тонус и уровень кислорода.

Врачи рекомендуют в такие периоды строго соблюдать режим сна, пить больше воды (особенно минералку без газа), принимать препараты магния для поддержки электролитного баланса и не игнорировать утреннюю зарядку. Гипертоникам советуют измерять давление утром и вечером. Одежда в жаркие дни должна быть из натуральных тканей, а в период с 10 утра до трех часов дня лучше избегать открытого солнца.