От ограды сохранились двое ворот, одна угловая башня и здание сторожки конца XIX века, а также фрагменты стен.

Автор фото: tatmitropolia.ru

Проект реставрации старинной ограды Богородицкого монастыря получил положительное заключение госэкспертизы. Ограда была возведена в 1830-х годах по проекту архитектора Петра Пятницкого.

Памятник расположен на улице Япеева. Он является частью древнего монастырского ансамбля. Ограда сейчас представляет собой двое ворот, одна угловая башня и здание сторожки конца XIX века, а также фрагменты стен. Но все они нуждаются в реставрации: кирпичная кладка разрушается, в стенах башни есть трещины, крыши утрачены, а цоколи зданий ушли в землю из-за поднявшегося культурного слоя.

Специалистам предстоит восстановить исторический облик, расчистить и укрепить старую кирпичную кладку, воссоздать утраченные карнизы, перемычки и крыши, установить окна и двери.

Кроме того в бойницах башни планируется воссоздать кованые решетки, а сами здания приспособить для современного использования: в сторожке будут технические помещения, а башню превратят в музейное пространство.

Ранее сообщалось, что проект реставрации католического костела в Казани не получил одобрение. Материалы, которые хотели использовать при реконструкции храма, не подходили для работ по сохранению объектов культурного наследия.

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