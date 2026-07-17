В Казани готовятся отреставрировать старинную ограду Богородицкого монастыря
От ограды сохранились двое ворот, одна угловая башня и здание сторожки конца XIX века, а также фрагменты стен.
Проект реставрации старинной ограды Богородицкого монастыря получил положительное заключение госэкспертизы. Ограда была возведена в 1830-х годах по проекту архитектора Петра Пятницкого.
Памятник расположен на улице Япеева. Он является частью древнего монастырского ансамбля. Ограда сейчас представляет собой двое ворот, одна угловая башня и здание сторожки конца XIX века, а также фрагменты стен. Но все они нуждаются в реставрации: кирпичная кладка разрушается, в стенах башни есть трещины, крыши утрачены, а цоколи зданий ушли в землю из-за поднявшегося культурного слоя.
Специалистам предстоит восстановить исторический облик, расчистить и укрепить старую кирпичную кладку, воссоздать утраченные карнизы, перемычки и крыши, установить окна и двери.
Кроме того в бойницах башни планируется воссоздать кованые решетки, а сами здания приспособить для современного использования: в сторожке будут технические помещения, а башню превратят в музейное пространство.
Ранее сообщалось, что проект реставрации католического костела в Казани не получил одобрение. Материалы, которые хотели использовать при реконструкции храма, не подходили для работ по сохранению объектов культурного наследия.
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