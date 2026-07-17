Всего в этом году обновят дворы около 420 домов.

Автор фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин проверил ход работ в самом большом казанском дворе — это квартал в Советском районе. Он ограничен улицами Красной Позиции, Гвардейской, Гастелло и Аделя Кутуя. Там в 20 домах проживает 2,8 тысячи жителей. На месте установят пять детских площадок и три спортивные зоны, обновять 24 тысячи «квадратов» дорожного покрытия и более 18 тысяч «квадратов» дворовых территорий. Кроме того сделают 755 парковочных мест, установят 139 новых опор наружного освещения и 268 элементов благоустройства – скамейки, различные малые архитектурные формы.

По словам градоначальника, дети уже с удовольствием играют на оборудованных площадках. По сути специалисты сформировали новый зеленый бульвар. Работы уже завершены на более чем на 90 процентов.

В целом, по программе «Наш двор» в 2026 году планируется обновить дворы около 420 домов, где проживают 100 тысяч жителей. А площадь благоустроенных территорий превысит 600 тысяч «квадратов».

Автор фото: kzn.ru

Ранее сообщалось, что за семь лет по программе «Наш двор» в Казани обновили тысячи дворовых территорий, изменения затронули свыше 700 тысяч жителей. Сейчас меняется и подход к работе – обновления выходят за пределы придомовых территорий.

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