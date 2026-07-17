Метшин проверил, как благоустраивают самый большой двор в Казани
Всего в этом году обновят дворы около 420 домов.
Мэр Казани Ильсур Метшин проверил ход работ в самом большом казанском дворе — это квартал в Советском районе. Он ограничен улицами Красной Позиции, Гвардейской, Гастелло и Аделя Кутуя. Там в 20 домах проживает 2,8 тысячи жителей. На месте установят пять детских площадок и три спортивные зоны, обновять 24 тысячи «квадратов» дорожного покрытия и более 18 тысяч «квадратов» дворовых территорий. Кроме того сделают 755 парковочных мест, установят 139 новых опор наружного освещения и 268 элементов благоустройства – скамейки, различные малые архитектурные формы.
По словам градоначальника, дети уже с удовольствием играют на оборудованных площадках. По сути специалисты сформировали новый зеленый бульвар. Работы уже завершены на более чем на 90 процентов.
В целом, по программе «Наш двор» в 2026 году планируется обновить дворы около 420 домов, где проживают 100 тысяч жителей. А площадь благоустроенных территорий превысит 600 тысяч «квадратов».
Ранее сообщалось, что за семь лет по программе «Наш двор» в Казани обновили тысячи дворовых территорий, изменения затронули свыше 700 тысяч жителей. Сейчас меняется и подход к работе – обновления выходят за пределы придомовых территорий.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Благодаря помощи Татарстана заправки смогут работать несколько дней.
Поставки топлива идут по графику. Запасов достаточно.
Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.
Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.
Большая часть сэкономленных средств в обязательном порядке вернётся обратно в федеральный бюджет.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.