Проект реставрации католического костела в Казани не получил одобрение
Материалы, которые хотели использовать при реконструкции храма, не подходили для работ по сохранению объектов культурного наследия.
Эксперты выдали отрицательное заключение на проект капремонта римско-католического костела, расположенного в Казани по адресу Горького, 28/17. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и было построено еще в 1858 году. Сейчас в нем располагается учебное здание КНИТУ-КАИ.
Согласно информации из реестра, над проектом работал Центр культурного наследия Татарстана. Заказчиком выступил сам КНИТУ-КАИ. Экспертам не понравились материалы, которые хотели использовать в процессе реставрации. Они не подходили для работ по сохранению объектов культурного наследия.
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