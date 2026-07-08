Материалы, которые хотели использовать при реконструкции храма, не подходили для работ по сохранению объектов культурного наследия.

Автор фото: сайт центра культурного наследия РТ

Эксперты выдали отрицательное заключение на проект капремонта римско-католического костела, расположенного в Казани по адресу Горького, 28/17. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и было построено еще в 1858 году. Сейчас в нем располагается учебное здание КНИТУ-КАИ.

Согласно информации из реестра, над проектом работал Центр культурного наследия Татарстана. Заказчиком выступил сам КНИТУ-КАИ. Экспертам не понравились материалы, которые хотели использовать в процессе реставрации. Они не подходили для работ по сохранению объектов культурного наследия.

Ранее в Татарстане одобрили проект реставрации Дома-музея Каюма Насыри. На работы планируется потратить более 40 миллионов рублей.

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