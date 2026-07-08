Городская среда
8 июля 18:05
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«Вечерняя Казань»

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В Нижнекамске к началу учебного года завершат капремонт полувекового общежития

В здании поселятся студенты колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Лемаева.

В Нижнекамске к началу учебного года завершат капремонт полувекового общежития

Автор фото: Минстрой Татарстана

К 1 сентября в Нижнекамске планируют полностью обновить пятиэтажное здание общежития колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Лемаева. Оно было построено еще в 1973 году. Площадь объекта составляет свыше 4,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана.

В общежитии уже полностью завершили демонтаж, обновили кровлю и окна. Продолжается работа над фасадом, водопроводом, канализацией, отоплением, электроснабжением и отмостками. Строители также занимаются отделкой помещений, заменой дверей и ремонтом входной группы. Запланирована покупка новой мебели, оборудования и инвентаря.

Всего в работе задействовали 31 специалиста, капремонт завершен на 60 процентов.

Ранее сообщалось, что программу капремонта жилых домов в Казани на ближайшие два года увеличат на несколько сотен миллионов рублей. В следующем году обновлению подлежит 321 дом.

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