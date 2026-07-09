Городская среда
9 июля 12:14
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Новую гостиницу планируют построить в центре Казани

Возведение комплекса начнется в районе улицы Айвазовского.

Новую гостиницу планируют построить в центре Казани

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Вахитовском районе столицы республики в окрестностях улицы Айвазовского планируется изменить планировку — там выделят участок для создания общественно-деловой зоны в 0,35 гектара. На этой площади хотят разместить гостиничный комплекс. Соответствующий проект подготовил исполком Казани, документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Зона среднеэтажной жилой застройки в 0,03 гектара и жилой дом в этом месте сохранятся.

Напомним, что новые гостиничные комплексы появятся и на берегу Казанки. Исполком выдал разрешение на возведение двух отелей у Кировской дамбы на территории курорта TatarSu. Там же будут построены два ресторана. Общая сумма инвестиций при строительстве пляжного комплекса превышает 4,1 миллиарда рублей.


Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Эксперт предупредила о риске резкого роста нагрузки на казанских сотрудников

Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.

Mash
После УЗИ в казанской клинике Нуриевых ребенок родился с врожденными патологиями

Врачи просмотрели порок позвоночника и рёбер.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани экс-прокурору Темникову запросили 12 лет «строгача» по делу о взятках

По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Минтруд обновил правила назначения пенсий

Паспорт закроет почти все требования, а детям после ЭКО станет проще оформить пенсию.

16.мвд.рф
Бастрыкин потребовал проверить мирового судью из Казани Марселя Гафарова

Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.