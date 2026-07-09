Возведение комплекса начнется в районе улицы Айвазовского.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Вахитовском районе столицы республики в окрестностях улицы Айвазовского планируется изменить планировку — там выделят участок для создания общественно-деловой зоны в 0,35 гектара. На этой площади хотят разместить гостиничный комплекс. Соответствующий проект подготовил исполком Казани, документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Зона среднеэтажной жилой застройки в 0,03 гектара и жилой дом в этом месте сохранятся.

Напомним, что новые гостиничные комплексы появятся и на берегу Казанки. Исполком выдал разрешение на возведение двух отелей у Кировской дамбы на территории курорта TatarSu. Там же будут построены два ресторана. Общая сумма инвестиций при строительстве пляжного комплекса превышает 4,1 миллиарда рублей.



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