Новую гостиницу планируют построить в центре Казани
Возведение комплекса начнется в районе улицы Айвазовского.
В Вахитовском районе столицы республики в окрестностях улицы Айвазовского планируется изменить планировку — там выделят участок для создания общественно-деловой зоны в 0,35 гектара. На этой площади хотят разместить гостиничный комплекс. Соответствующий проект подготовил исполком Казани, документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Зона среднеэтажной жилой застройки в 0,03 гектара и жилой дом в этом месте сохранятся.
Напомним, что новые гостиничные комплексы появятся и на берегу Казанки. Исполком выдал разрешение на возведение двух отелей у Кировской дамбы на территории курорта TatarSu. Там же будут построены два ресторана. Общая сумма инвестиций при строительстве пляжного комплекса превышает 4,1 миллиарда рублей.
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