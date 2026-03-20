Наступление города продолжится: куда расширится Казань
Расширение столицы Татарстана - процесс привычный, но в какую сторону продолжит увеличиваться территория? И придется ли покупателям квартир платить больше за смену вывески?
Казань все-таки резиновая
На данный момент площадь Казани превышает 640 квадратных километров. Одно из самых больших расширений в истории города было аж в 1998 году — тогда к столице Татарстана были присоединены 14 населенных пунктов Высокогорского района, включая Вознесенское, Дербышки, Борисоглебское. Ещё одно крупное расширение не заставило себя долго ждать — уже через два года в состав города вошли многострадальные Салмачи и Вишневка.
Расширение столицы Татарстана на стыке нулевых часто связывают именно с необходимостью «набрать» население до миллиона человек. Руководство города очень старалось достичь заветных показателей к тысячелетию Казани, и это получилось. Впрочем, на достигнутом город не остановился.
— Города периодически расширяются, в принципе это нормально. Иногда это происходит хаотично, иногда логично, иногда с целью получить статус миллионника, — рассказывает «Вечерней Казани» урбанист и автор телеграм-канала «Казанец» Денис Семёнов
В наше время Казань также продолжает расширяться. Если поискать на картах «Городской округ Казань», перед взором откроется интересное зрелище — столица Татарстана в нескольких местах выходит за границы трассы М-7, «Научные городки» стоят отдельным островком-«анклавом», а на юге Приволжский район и вовсе «утекает» к М-12, но очень старательно при этом огибает Вороновку.
Конечно же, Казань — не единственный город, в состав которого входят «анклавы». У Москвы, напоминает эксперт, есть Зеленоград — такой же «островок», как и «Научные городки» Казани, которые включены в состав города в 2022 году. Впрочем, история с Зеленоградом не только научная, но и немного политическая, уточняет Семёнов. Для Казани похожей историей мог бы стать Иннополис, но он всё же остаётся самым молодым городом России и «городом-спутником» Казани.
Ещё один «островок» городских территорий, куда может пойти расширение Казани - между Большими Кабанами и Сокурами. Согласно официальному ответу Управления архитектуры и градостроительства, территория между Большими Кабанами и Сокурами не принадлежит столице Татарстана. Вот только территория «городская», и уже давно — её отчетливо видно и на современный картах.
С какой целью вообще осуществляется расширение города? Как отмечает в диалоге с корреспондентом «Вечерней Казани» руководитель цифровой платформы «Муниципалитеты Татарстана» Расим Хазиев, одна из целей - строительство жилых комплексов рядом с большим мегаполисом. Это выгодно как застройщикам, так и городским властям.
— Так и город расширяется, и люди квартиры получают, и жизнь там начинает кипеть, — говорит Хазиев.
При этом к таким расширениям стоит присмотреться компетентным органам, уверен Семёнов.
— Конечно же, подобные аппендиксы и анклавы, которые включаются в город в интересах застройщика, это не совсем нормально и правильно. И к каждому отдельному случаю, если мы говорим про ЖК, которые по факту находятся за городом, но включены в Казань, надо присмотреться подробнее не только журналистам, но и компетентным органам, — уверен собеседник.
В конце концов, ещё один, едва ли не самый очевидный плюс, который есть для застройщика — более высокие цены за квадратный метр.
— Если речь идёт о «квартире рядом с Большими Кабанами» — в Лаишевском районе, в пригороде — то цена будет одна. А если эта территория официально войдет в состав города — то цена будет совсем другая, в два-три раза дороже, — объяснил эксперт.
Простому покупателю покажется странным, что цены увеличиваются просто за нахождение в городской черте - зачем переплачивать за нахождение в городской черте, если «реальный» город находится в нескольких километрах от ЖК?
— Если жилой комплекс на территории Казани, то и пользоваться жители смогут всеми благами столицы, а не Лаишевского района или Большекабанского сельского поселения. У Казани и денег побольше — городу проще, чем муниципалитету, построить инфраструктуру, провести водопровод, — продолжает Хазиев.
Впрочем, с такой точкой зрения согласны не все. Так, как заявили в агентстве недвижимости «Альтера», само по себе нахождение недвижимости в черте города на его цену не влияет.
- Есть хороший пример — Усады, где стоят пять жилых комплексов, два из которых находятся в Казани (включая тот, что еще строится), а три — расположены вне города. И в этом случае ценник одинаковый. Именно в той локации на цену не влияет, Казань это или Лаишевский район. Обычно и сами жители в таких локациях не обращают на это внимания. В целом, большого отличия в цене в таких случаях я за свою практику не замечал. Да, юридически это Казань, но фактически люди сами называют это «квартирой за городом, - говорит Артур Шарафутдинов.
Покупатель жилья в анклаве получает городскую прописку, а она, объясняет Семёнов, позволяет в большей мере воспользоваться городскими же социальными благами. По идее, даже скорая помощь должна будет ехать из города, а не из районного центра. Школа для детей будет городская, как и налоговая, МФЦ и прочие социальные блага. Даже финансовые льготы и начисления могут заметно отличаться. И при перепродаже квартиры эти факторы сработают, несмотря на отдалённость и отсутствие близкой инфраструктуры, включая транспорт.
- Такие «выступы» на карте Казани — чаще всего нормальная практика в крупных городах. Что это значит: город «резервирует» локации, которые планирует развивать. Грубо говоря, включает перспективные территории в административные границы своих районов или самого города, чтобы иметь возможность планировать дороги, инженерные сети и любую дальнейшую застройку, - считает Шарафутдинов.
Что касается коммуникаций, то в современных проектах они, как правило, сразу проектируются с расчетом на подключение к городским сетям. Эти обязательства выполняет либо сам город, либо застройщик (чаще всего это второй вариант). На первых этапах инфраструктура и обслуживание может находиться как раз на балансе застройщика или УК, например, те же котельные. Это видно на примере Царёво (Царёво-Сити или Царёво-Village), которое активно развивает сам застройщик, обеспечивая все коммуникации. К слову, эта локация не относится к Казани. Но если смотреть стратегически, то именно такие локации — это будущие точки роста Казани, уверен эксперт.
Расширение города неизбежно
Что рост города, в том числе и территориальный, является нормой, согласен Хазиев. И даже называет направление этого роста.
— Усады и Столбища войдут в состав Казани. Не могу сказать, через пять лет это случится, через десять или через двадцать. Расширяться в сторону Высокогорского района — уже не вариант. В сторону Зеленодольского района — тоже, там свой проект есть, «Большой Зеленодольск», — прогнозирует Хазиев.
Вот только готов ли расстаться Лаишевский район с частью своих территорий? Насколько это может быть экономически выгодно? Муниципалитет получает налоги от своих поселений, а если поселения войдут в состав Казани, то и деньги станут отчисляться в городскую казну.
— Многие предприятия находятся на территории прилежащих к Казани поселений Лаишевского района, и они платят налоги. Например, аэропорт находится на территории Большекабанского поселения, — приводит пример собеседник.
Впрочем, власти самого района с драгоценной землей расставаться не собираются.
«Земли Лаишевского муниципального района городу Казани никогда не передавались. В том числе речь идёт об участках в селах Сокуры, Усады и Большекабанским сельским поселением. Передача территорий не осуществлялась и в настоящий момент не планируется», - говорится в ответе муниципалитета «Вечерней Казани».
Впрочем, в ближайшие годы расширение столицы Татарстана точно не планируется — об изданию сообщили в управления архитектуры и градостроительства Казани. Также управление напомнило — за последние шесть лет город расширялся дважды. В 2022 году это было за счёт присоединения Научного городка на севере, а в 2020 — за счет части Матюшинского сельского поселения (ранее входившего в состав Лаишевского района - прим. «ВК»). Сейчас на присоединенном шесть лет назад кусочке земли располагается спортивный центр «Динамо» и лыжно-биатлонный комплекс «Мирный», который был открыт через два года после присоединения территорий.
