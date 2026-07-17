Улицу Чехова в Казани перекроют на три месяца
Причина — строительство ЖК на Достоевского.
В Казани около трех месяцев будет закрыта улица Чехова. Все из-за того, что на Достоевского начнут строить жилой комплекс. Об этом сообщили в городской мэрии.
Ограничение частичное. Его введут с 22 июля по 11 октября. В том числе перекроют тротуары в районе здания № 28 на Чехова. А проезжая часть будет недоступна в сторону улицы Лесгафта.
Ранее сообщалось, что дорогу Челны — Сарманово перекрыли из-за размыва покрытия после дождей. Движение полностью остановлено, водителей направляют через соседние сёла.
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