Городская среда
17 июля 22:55
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«Вечерняя Казань»

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Улицу Чехова в Казани перекроют на три месяца

Причина — строительство ЖК на Достоевского.

Улицу Чехова в Казани перекроют на три месяца

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани около трех месяцев будет закрыта улица Чехова. Все из-за того, что на Достоевского начнут строить жилой комплекс. Об этом сообщили в городской мэрии.

Ограничение частичное. Его введут с 22 июля по 11 октября. В том числе перекроют тротуары в районе здания № 28 на Чехова. А проезжая часть будет недоступна в сторону улицы Лесгафта.

Ранее сообщалось, что дорогу Челны — Сарманово перекрыли из-за размыва покрытия после дождей. Движение полностью остановлено, водителей направляют через соседние сёла.

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