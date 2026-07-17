Движение полностью остановлено, водителей направляют через соседние сёла.

Автор фото: соцсети

В Татарстане обильные дожди серьёзно повредили трассу Набережные Челны — Сарманово. Как сообщил глава Сармановского района Фарит Хуснуллин, на дороге размыло земляное полотно и обрушилось асфальтобетонное покрытие. Движение на этом участке полностью перекрыто.

Водителей просят учитывать ситуацию и пользоваться объездным маршрутом через Петровскозаводское и Лякинское сельские поселения. На месте уже работают специалисты, проводится оперативное совещание со всеми ответственными службами. Сейчас оценивают масштаб повреждений и принимают меры, чтобы как можно быстрее восстановить движение. Жителей просят соблюдать спокойствие, следить за официальной информацией и выполнять требования дорожных служб.

Ранее сообщалось, что на трассе М-7 в Татарстане отремонтировали мост через Тойму. Длина объекта составила 72,3 метра.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.