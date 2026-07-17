Дорогу Челны — Сарманово перекрыли из-за размыва покрытия после дождей
Движение полностью остановлено, водителей направляют через соседние сёла.
В Татарстане обильные дожди серьёзно повредили трассу Набережные Челны — Сарманово. Как сообщил глава Сармановского района Фарит Хуснуллин, на дороге размыло земляное полотно и обрушилось асфальтобетонное покрытие. Движение на этом участке полностью перекрыто.
Водителей просят учитывать ситуацию и пользоваться объездным маршрутом через Петровскозаводское и Лякинское сельские поселения. На месте уже работают специалисты, проводится оперативное совещание со всеми ответственными службами. Сейчас оценивают масштаб повреждений и принимают меры, чтобы как можно быстрее восстановить движение. Жителей просят соблюдать спокойствие, следить за официальной информацией и выполнять требования дорожных служб.
Ранее сообщалось, что на трассе М-7 в Татарстане отремонтировали мост через Тойму. Длина объекта составила 72,3 метра.
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