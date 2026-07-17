Услуга появилась, так как не все готовы часами стоять в очередях.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Из-за ситуации с топливом в Казани появился новый вид услуги — заправщик. Водителям предлагают за четыре тысячи рублей взять авто и заправить в любое время. Машина возвращается с полным баком, пишет «Татарстан 24».

Однако чтобы воспользоваться услугой водителю нужно иметь неограниченную страховку или вписать временного водителя в полис, а также КАСКО и исправный автомобиль. Услуга пользуется спросом, так как не все автомобилисты готовы тратить часы на стояние в очереди.

Ранее сообщалось, что частные заправки Казани подняли цены на бензин до 130 рублей. Еще одной проблемой остается отсутствие топлива на многих АЗС.

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