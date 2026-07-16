Общество
16 июля 18:13
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«Вечерняя Казань»

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Частные заправки Казани подняли цены на бензин до 130 рублей

Еще одной проблемой остается отсутствие топлива на многих АЗС.

Частные заправки Казани подняли цены на бензин до 130 рублей

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Водители столицы республики столкнулись с повышением цен на частных заправках города и окрестностей. Например, на Татгазсервисе, который расположен на улице Гвардейской, в наличии имеется только АИ-100 — его продают за 90 рублей 50 копеек. Литр АИ-92 стоит 77,5 рубля, АИ-95 — 92,5 рубля, дизель — 99 рублей. Самая высокая стоимость зафиксирована на заправке «Экохимтрейд» в Куюках, где за АИ-92 просят 120 рублей, а за АИ-95 — 130 рублей. Дизель также стоит 99 рублей, следует из данных сайта russiabase.ru и публикаций очевидцев в соцсетях.

На АЗС «Волга Ойл» на улице Тэцевской АИ-92 оценивается в 83,45 рубля за литр, дизель отпускают по 100 рублей, однако его на заправке нет. На частной точке на улице Хлебзаводской АИ-95 стоит около сотни рублей, а другого топлива, кроме газа за 41,97, в наличии также не имеется.

На трассах ситуация аналогичная: ООО «Транскарт» на М-7 в Пестречинском районе продает литр АИ-92 за 84,99 рубля, за АИ-95 — 94,99 рубля. АЗС «Магистраль № 77489» на той же автодороге отпускает АИ-92 за 79,90 рубля, АИ-95 — за 92,90 рубля, АИ-98 — за 103,90 рубля. Наличие бензина варьируется, однако на большинстве заправок имеется газ.

Ранее мы писали, что в Казани сохраняются длинные очереди на АЗС. Водители проводят на заправках по несколько часов, а множество точек в районах города приостановили работу.

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