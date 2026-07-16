Еще одной проблемой остается отсутствие топлива на многих АЗС.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Водители столицы республики столкнулись с повышением цен на частных заправках города и окрестностей. Например, на Татгазсервисе, который расположен на улице Гвардейской, в наличии имеется только АИ-100 — его продают за 90 рублей 50 копеек. Литр АИ-92 стоит 77,5 рубля, АИ-95 — 92,5 рубля, дизель — 99 рублей. Самая высокая стоимость зафиксирована на заправке «Экохимтрейд» в Куюках, где за АИ-92 просят 120 рублей, а за АИ-95 — 130 рублей. Дизель также стоит 99 рублей, следует из данных сайта russiabase.ru и публикаций очевидцев в соцсетях.



На АЗС «Волга Ойл» на улице Тэцевской АИ-92 оценивается в 83,45 рубля за литр, дизель отпускают по 100 рублей, однако его на заправке нет. На частной точке на улице Хлебзаводской АИ-95 стоит около сотни рублей, а другого топлива, кроме газа за 41,97, в наличии также не имеется.

На трассах ситуация аналогичная: ООО «Транскарт» на М-7 в Пестречинском районе продает литр АИ-92 за 84,99 рубля, за АИ-95 — 94,99 рубля. АЗС «Магистраль № 77489» на той же автодороге отпускает АИ-92 за 79,90 рубля, АИ-95 — за 92,90 рубля, АИ-98 — за 103,90 рубля. Наличие бензина варьируется, однако на большинстве заправок имеется газ.



Ранее мы писали, что в Казани сохраняются длинные очереди на АЗС. Водители проводят на заправках по несколько часов, а множество точек в районах города приостановили работу.

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