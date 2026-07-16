Казанцы на пять процентов чаще начали ездить в Ижевск на электричках
Всего межрегиональными поездами нового поколения воспользовались более 587 тысяч жителей.
С января по июнь этого года жители столицы Татарстана на пять процентов чаще добирались до столицы Удмуртии недавно запущенным электропоездом. Всего этим маршрутом воспользовалось свыше 587 тысяч жителей, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
Путь до Ижевска из Казани занимает пять с половиной часов. Между городами ходит шестивагонный состав нового поколения с эргономичными креслам, розетками, вместительными полками для багажа, местами для велосипедом и климатической системой с обеззараживанием воздуха. Пассажирам также стало удобнее выходить из поезда на низкую платформу — на подножке предусмотрена выдвижная ступенька.
Ежедневно из Казани поезд отправляется в 05:19 и 16:54 и прибывает в Ижевск в 11:56 и 23:34. Из столицы Удмуртии поезд отправляется в 05:19 и 16:54 и прибывает в Татарстан в 11:52 и 22:20.
Напомним, что новые составы начали курсировать с 13 мая. Цена на билеты выросла на 20 процентов и составила 1315 рублей, однако и услуг пассажирам теперь тоже предоставляют больше.
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