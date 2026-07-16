Цены во «Вкусно — и точка» выросли на 100% за 4 года
За обычный заказ, ранее стоивший чуть больше 500 рублей, теперь придется отдать около тысячи.
В сравнении с ценником российского «Макдональдса» в 2022 году стоимость блюд «Вкусно — и точка» увеличилась практически на 100 процентов к 2026 году. Об этом сообщает телеграм-канал «Бегущий по рынку».
Обычный набор из нескольких позиций четыре года назад обходился покупателям в сумму чуть больше 500 рублей, но по нынешним расценкам за аналогичные блюда придется отдать около тысячи.
Глава компании Олег Пароев ранее заявил, что цены в сети растут медленнее продуктовой инфляции. Повышать стоимость блюд приходится из-за увеличения расценок у поставщиков, однако во «Вкусно — и точка» стараются сдерживать этот процесс, чтобы меню оставалось финансово доступным для гостей. Пароев считает, что именно за доступность россияне ценят сеть предприятий. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что руководство «Вкусно — и точка» не ждет возвращения «Макдональдса» на российский рынок. Такой вариант невозможен из-за изменения геополитических условий и потребительских предпочтений.
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