За обычный заказ, ранее стоивший чуть больше 500 рублей, теперь придется отдать около тысячи.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В сравнении с ценником российского «Макдональдса» в 2022 году стоимость блюд «Вкусно — и точка» увеличилась практически на 100 процентов к 2026 году. Об этом сообщает телеграм-канал «Бегущий по рынку».

Обычный набор из нескольких позиций четыре года назад обходился покупателям в сумму чуть больше 500 рублей, но по нынешним расценкам за аналогичные блюда придется отдать около тысячи.

Глава компании Олег Пароев ранее заявил, что цены в сети растут медленнее продуктовой инфляции. Повышать стоимость блюд приходится из-за увеличения расценок у поставщиков, однако во «Вкусно — и точка» стараются сдерживать этот процесс, чтобы меню оставалось финансово доступным для гостей. Пароев считает, что именно за доступность россияне ценят сеть предприятий. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что руководство «Вкусно — и точка» не ждет возвращения «Макдональдса» на российский рынок. Такой вариант невозможен из-за изменения геополитических условий и потребительских предпочтений.

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