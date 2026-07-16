Речь идет о проступках с минимальной общественной опасностью.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Госдуме разработали законопроект, по которому предлагается отменить 28 составов административных правонарушений. В частности отмена коснется наказаний, которые государство уже может контролировать через информационные системы и за проступки с минимальной общественной опасностью. Об этом рассказал вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев. Его слова приводит «Прайм».

Например, намерены отменить штрафы за отсутствие при себе водительских прав и полиса ОСАГО. Сейчас инспекторы могут пробить по базе данные автомобилиста. Тот же подход распространяется на проживание без регистрации по месту пребывания и на утрату паспорта по неосторожности.

В числе нарушений, которые представляют минимальную общественную опасность, переход дороги вне установленного места, проходе по ж/д путям, случайном сборе охраняемых растений и грибов без умысла, мелких отступлениях при установке государственного регистрационного номера, когда знак читается, а также о тонировке, которая сохраняет водителю нормальный обзор. Также в список вошли небольшие перепланировки и остекление балконов, если они безопасны и подлежат согласованию.

Ранее сообщалось, что магазины начнут получать автоматические штрафы за продажу просроченных продуктов. Система сама зафиксирует нарушение и выставит штраф через «Госуслуги».

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