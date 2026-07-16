Общество
16 июля 17:54
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Интенсивность Эль-Ниньо достигнет пиковых значений в конце 2026 года

Температура моря в тропической части Тихого океана продолжит расти.

Интенсивность Эль-Ниньо достигнет пиковых значений в конце 2026 года

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Нынешнее явление Эль-Ниньо может достигнуть пиковых значений в декабре 2026 года. Ослабевать оно начнет в феврале-мае 2027-го. Так считает австралийский климатолог, сотрудник Центра передового опыта ARC «Погода XXI века» и доцент университета Нового Южного Уэльса Андреа Тащетто. Ее слова приводят РИА Новости.

Сейчас метеояление демонстрирует достаточно классические признаки развития, что позволяет предположить, что оно, вероятно, будет развиваться, достигнет пика и ослабнет, как ожидается. Пока что температура поверхности моря в тропической части Тихого океана наблюдается выше ожидаемых значений, а по мере развития Эль-Ниньо она, как ожидается, продолжит расти.

Ранее сообщалось, что Эль-Ниньо вряд ли принесет в Россию аномально теплую зиму. Сибирский антициклон может перекрыть эффект этого климатического явления. Эль-Ниньо - это циклический процесс, который можно прогнозировать заранее.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Полиция начала проверку после нападений на продавцов в казанском посёлке Юдино

Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.

пресс-служба МВД по Татарстану
Татарстанец открыл огонь в автомойке после отказа в обслуживании вне очереди

Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.

Павел Наумов / ИД «Вечерняя Казань»
Зюганов опроверг слухи о многомиллионных премиях депутатам Госдумы

Большая часть сэкономленных средств в обязательном порядке вернётся обратно в федеральный бюджет.

ГУ МВД России по Татарстану
Полиция вычислила нижнекамца, снявшего последствия атаки дронов

Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана встал на сторону покупателя в споре по Долинской схеме

Продавец пытался затянуть процесс дополнительными экспертизами, однако коллегия постановила отменить сделку и выселить пенсионерку из квартиры.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.