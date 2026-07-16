Температура моря в тропической части Тихого океана продолжит расти.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Нынешнее явление Эль-Ниньо может достигнуть пиковых значений в декабре 2026 года. Ослабевать оно начнет в феврале-мае 2027-го. Так считает австралийский климатолог, сотрудник Центра передового опыта ARC «Погода XXI века» и доцент университета Нового Южного Уэльса Андреа Тащетто. Ее слова приводят РИА Новости.

Сейчас метеояление демонстрирует достаточно классические признаки развития, что позволяет предположить, что оно, вероятно, будет развиваться, достигнет пика и ослабнет, как ожидается. Пока что температура поверхности моря в тропической части Тихого океана наблюдается выше ожидаемых значений, а по мере развития Эль-Ниньо она, как ожидается, продолжит расти.

Ранее сообщалось, что Эль-Ниньо вряд ли принесет в Россию аномально теплую зиму. Сибирский антициклон может перекрыть эффект этого климатического явления. Эль-Ниньо - это циклический процесс, который можно прогнозировать заранее.

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