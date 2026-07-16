Речь идет о пенсионерах, инвалидах и людях, работавших на Крайнем Севере.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В августе проиндексируют пенсии для некоторых категорий россиян. Это касается пенсионеров, которым в июле исполнилось 80 лет. Также повышение накопительной пенсии составит 17,3 процента, а для тех, кто получает срочные пенсионные выплаты — 19,3 процента. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева. Ее слова приводят РИА Новости.



Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличится вдвое. Кроме того, будет установлена надбавка на уход за пенсионером в размере 1413,86 рубля.

Повысят выплаты и инвалидам I групп, увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии в два раза и назначат надбавку на уход. Но если пенсионер уже получает повышенную фиксированную выплату после достижения 80-летнего возраста, повторное увеличение не предусмотрено.

Помимо прочего, планируется увеличить выплату для россиян, проработавших 15 лет в районах Крайнего Севера — на 4792,35 рубля, за 20 лет работы — 2875,41 рубля и за 30 лет работы в сельском хозяйстве — 2396,17 рубля.

Выплаты вырастут также у пенсионеров с нетрудоспособными иждивенцами. При возникновении права на доплату фиксированная выплата увеличивается за одного иждивенца — на 3194,90 рубля, за двоих — на 6389,80 рубля, за троих — на 9584,70 рубля.

Ранее сообщалось, что пенсию по старости назначили автоматически пяти тысячам татарстанцев. Людям не нужно было приходить в клиентскую службу и собирать документы.

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