Заявки подали около 60 бойцов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала 2026 года Татарстан направил около 500 миллионов рублей на поддержку бизнеса участников СВО и их семей. Свыше 60 заявителей получили выплаты на сумму более 280 миллионов рублей. Еще 175 миллионов рублей предоставили в качестве поручительств по микрозаймам.

Кроме того по программе льготного лизинга «Лизинговая поддержка СВО» получатели привлекли около 40 миллионов рублей на обновление или покупку оборудования, транспортных средств и так далее. Об этом сообщили в Минэкономики Татарстана.

Ранее сообщалось, что ветеранов СВО в Казани переобучают на слесарей и операторов беспилотников. Участники боевых действий становятся водителями, альпинистами и сварщиками.

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