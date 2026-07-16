Предпринимателям-участникам СВО Татарстан выплатил около 500 млн рублей
Заявки подали около 60 бойцов.
С начала 2026 года Татарстан направил около 500 миллионов рублей на поддержку бизнеса участников СВО и их семей. Свыше 60 заявителей получили выплаты на сумму более 280 миллионов рублей. Еще 175 миллионов рублей предоставили в качестве поручительств по микрозаймам.
Кроме того по программе льготного лизинга «Лизинговая поддержка СВО» получатели привлекли около 40 миллионов рублей на обновление или покупку оборудования, транспортных средств и так далее. Об этом сообщили в Минэкономики Татарстана.
Ранее сообщалось, что ветеранов СВО в Казани переобучают на слесарей и операторов беспилотников. Участники боевых действий становятся водителями, альпинистами и сварщиками.
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