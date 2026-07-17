Общество
17 июля 10:54
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«Вечерняя Казань»

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Мошенники похищают средства россиян под видом «замены счета в Центробанке»

Аферисты по телефону сообщают жителям об «утечке данных карты», которая может быть использована для финансирования незаконной деятельности.

Мошенники похищают средства россиян под видом «замены счета в Центробанке»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жителям необходимо знать о новой схеме обмана — мошенники звонят россиянам и представляются сотрудниками «финансовой разведки» или правоохранительных органов. Они рассказывают жертвам об утечке персональной информации и банковских данных с прошлого места работы, запугивая использованием этих сведений для финансирования незаконной деятельности. За это грозит уголовная ответственность, поэтому мошенники требуют обновить некий «счет в Центробанке». Об этом предупреждает пресс-служба регулятора.

После этого «сотрудники финансовой разведки» просят снять деньги со счетов и внести их в банкомат по другим реквизитам, которые в итоге оказываются мошенническими. «Обновить счет» нужно именно таким образом, ведь тогда посторонние не узнают о транзакции. Деньги, по словам аферистов, вернутся на карту. Этого, однако, не происходит, а контакт с «работниками» теряется.

В регуляторе напомнили, что нельзя раскрывать свои персональные данные посторонним. Более того, в реальности не существует никаких «специальных» и «безопасных» счетов, в том числе в Центробанке. Сотрудники Банка России и других ведомств не просят совершать подобные операции, в том числе снятие денег и передачу их другим людям.

Ранее в Казани вынесли приговор 15 жителям, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Они открыли 48 подконтрольных фирм и заработали 82 миллиона рублей.

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