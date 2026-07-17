В жизни пропавшего в тайге главы семьи Усольцевых вскрылись новые подробности
Семья из трёх человек — Сергей, его супруга и их дочь — пропала в тайге в конце сентября прошлого года.
В истории бесследно исчезнувшей в Красноярском крае семьи Усольцевых появились новые детали. Как выяснил АИФ, глава семьи Сергей Усольцев до своего исчезновения несколько раз ездил в Таиланд не только с женой Ириной, но и с двумя другими женщинами. Речь идёт о 58-летней сотруднице прокуратуры и её 30-летней дочери. Все вместе они посещали и Вьетнам.
При этом поездки с этими женщинами совершались в том числе в тот период, когда Усольцев был женат. Напомним, семья из трёх человек — Сергей, его супруга и их дочь — пропала в тайге в конце сентября прошлого года, и их местонахождение до сих пор не установлено.
Ранее сообщалось, что часть палки для скандинавской ходьбы нашли в ходе новых поисков пропавшей семьи Усольцевых. Большую часть территории осматривали с помощью беспилотников, а полученные данные изучали на предмет присутствия на них людей.
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