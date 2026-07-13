Республика ужимает список в парламент до 12 мест, но не боится потерь. Пока Минниханов и Зарипова ведут партию как «паровозы», генерал Лапин и неожиданно вернувшаяся Ольга Павлова делят реальные мандаты. Разбор кулуарных маневров элит.

Автор фото: пресс-служба Госдумы РФ

Политическая элита Татарстана вступила в сложнейшие кулуарные переговоры с федеральным центром. Предмет спора — численность республиканской делегации в Государственной Думе нового созыва. Москва настойчиво предлагает Казани сократить свое партийное представительство, однако руководство Татарстана намерено держать оборону до конца. Обострившуюся подковёрную борьбу публично легитимизировал секретарь татарстанского отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин, выступив на недавнем партийном съезде в Москве.



Суть федерального «посыла», о котором открыто заявил Мухаметшин, сводится к простой математике. В текущем созыве интересы Татарстана защищают 15 депутатов, 14 из которых — единороссы. Из Москвы пришло указание: уступить два мандата. Причина кроется в геополитике и новых регионах в составе России. Поскольку общее число кресел в нижней палате парламента строго ограничено Конституцией (450 мест), федеральный центр вынужден перераспределять квоты. Принять эту логику и должен Татарстан — как один из самых электорально успешных регионов с «избыточным» количеством мандатов.

Автор фото: пресс-служба Госсовета Татарстана

Если Казань примет условия федерального центра, гарантированная планка партии власти в республике упадет с 14 до 12 мест. Однако Мухаметшин дал понять: республика сейчас ведет торги за сохранение статус-кво.

Параллельно с дискуссиями о числе мест сформировалась и структура татарстанского списка «Единой России». Возглавила его авторитетная и прагматичная тройка: нынешний глава республики Рустам Минниханов, генерал-полковник и Герой России Александр Лапин, а также министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.



Политический маневр с выдвижением Минниханова и Зариповой эксперты называют классической технологией «паровозов». Главная задача раиса республики — аккумулировать вокруг себя максимальный процент голосов татарстанцев, обеспечив партии высокий результат. Политологи считают, что сразу после подведения итогов голосования Минниханов и Зарипова, как и ожидалось, откажутся от депутатских кресел и сдадут свои мандаты. Они продолжат работу на своих постах в исполнительной власти республики. Освободившиеся места перейдут кандидатам, находящимся ниже по списку, — региональным тяжеловесам, бизнесменам и лоббистам, чьи имена определятся по итогам финализации численности татарстанской квоты.



Политический пасьянс Казани: «паровозы» на запасном пути, феномен Ольги Павловой и битва за тающие мандаты

За глянцевым фасадом уверенных отчетов татарстанского отделения «Единой России» скрывается жесткий математический и номенклатурный расчет. В условиях, когда Москва урезает региональную квоту, казанский Кремль разыгрывает сложнейшую многоходовку, где статусным тяжеловесам отведена роль электорального щита, а реальная борьба разворачивается за спинами «паровозов».

Чтобы понять масштаб кулуарного напряжения, достаточно обратиться к сухой статистике прошлых кампаний. В Государственной Думе завершившегося созыва Татарстан представляла беспрецедентно мощная делегация из 14 депутатов. Команда раиса контролировала ключевые комитеты на Охотном Ряду. Однако интеграция новых регионов в состав России изменила федеральную математику. Теперь партийная квота республики неизбежно сократится до 12 мест. Потеря двух кресел мгновенно превратила предвыборный список в «узкое горлышко», пройти через которое смогут далеко не все желающие.



Первая тройка татарстанских праймериз выглядит монументально, но, как утверждает источник издания в партийном аппарате, она носит исключительно декоративно-мобилизационный характер. Лидеры списка выполняют функцию классических «паровозов» — их задача вытянуть рейтинг партии, а затем сдать мандаты тем, кто стоит ниже.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Возглавляя региональную группу, раис Татарстана ни на секунду не планирует менять казанский кабинет на депутатское кресло. Его фамилия в бюллетене — это гарантия стабильности и личный бренд, работающий на общий результат. После сокрушительной победы на выборах его мандат традиционно уйдет в распоряжение республики, - отметил эксперт.

При этом, действующий министр труда, занятости и соцзащиты триумфально собрала на праймериз 88,8 тысячи голосов. Но Зарипова, по словам источника, слишком ценный и эффективный аппаратный игрок внутри республики, чтобы отпускать ее в Москву. Ее лидерство — это фиксация успехов социальной политики Татарстана и мощный сигнал женской аудитории.

- Глава холдинга «Ак Барс» Иван Егоров занял 11-е место в списке, что говорит о его изначальном нежелании идти в Госдуму. Руководитель компании с 40-тысячным коллективом попал в список кандидатов как символ лояльности крупного бизнеса команде Минниханова. Однако его мандат — это скорее гипотетическая возможность «почетной пенсии», которую в ходе аппаратных переговоров могут передать более амбициозным кандидатам, - уточнил источник.



Но главной сенсацией кулуарных раскладов, по словам эксперта, стало появление в шорт-листе экс-депутата Госдумы VII созыва и Заслуженного тренера России Ольги Павловой. На этапе предварительного голосования этот маневр не прогнозировал никто, ведь в праймериз участвовал целый десант сильных, ресурсных руководителей муниципальных районов Татарстана. Наблюдатели были уверены, что именно «крепкие хозяйственники» из районов сформируют костяк списка, но в итоге 12 место досталось ей.

- Появление Павловой изменило планы местной элиты. Казань поняла, что в условиях турбулентности убирать успешных глав районов — непозволительная роскошь. Районам нужна стабильность, а Павлова — опытный федеральный чиновник, хорошо знающий работу Госдумы и курирующий важные социальные проекты «Единой России». Когда Зарипова остается в Казани, Павлова становится идеальной компромиссной фигурой. Она — профессиональный лоббист с опытом работы в Москве, готовый быстро включиться в работу без долгих адаптаций, - поделился деталями один из собеседников издания.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Если исключить «паровозов» и учесть сокращение квот до 12 мест, то гарантированные билеты на Охотный Ряд получат те, ради кого Казань и Москва выстроили этот пасьянс. В первую очередь это Лапин, ведь его поддерживает лично Минниханов, а в Москве его видят как минимум заместителем председателя оборонного комитета.

Также в первой пятерке Максим Топилин — федеральный чиновник с весомым влиянием. Несмотря на желание Казани заменить его местными кадрами, его позиции остаются прочными. Зявдат Салихов, влиятельный начальник управления судебного департамента Татарстана, также входит в этот созыв как главный силовой и юридический эксперт республики. Ирек Богуславский, основатель группы «Нэфис», из созыва в созыв подтверждает статус одного из самых эффективных промышленных лоббистов Татарстана. И наконец Руслан Гаджиев — еще один федеральный чиновник. Несмотря на попытки сократить список за счет него, высокие покровители в Москве удерживают его в проходном списке.

Жертвами сокращения квот и аппаратных изменений, по мнению эксперта, рискуют стать районные главы, которые планировали сменить муниципальную службу на столичную жизнь, но оказались заложниками жесткой традиции татарстанскогт аппарата.

Анатомия «первой тройки»: социальные маркеры и личное доверие

Политическую подоплеку вокруг партийных списков и утряски элитных интересов накануне парламентских выборов специально для «Вечерней Казани» разобрал известный казанский журналист, политолог и член Общественной палаты Татарстана Юрий Алаев.

По его мнению, возможное сокращение представительства Татарстана от «Единой России» в Госдуме с 14 до 12 мест из-за интеграции новых регионов абсолютно некритично для Казани, так как республика традиционно делает ставку на качество и согласованность управленческих кадров, а не на их количество.



Когда экс-председатель республиканского Госсовета Мухаметшин публично признал, что Москва ставит вопрос об уменьшении татарстанской квоты, в кулуарах возник логичный вопрос: удастся ли республике отстоять привычный статус-кво в 14 мандатов? Алаев убежден, что казанский Кремль не станет идти на открытый конфликт с федеральным центром, но разыграет карту внутренней кадровой автономии.

- Абсолютно некритична потеря мест, — мы же, как известно, берём не числом, а умением. Так что, думаю, казанский Кремль не будет настаивать на прежнем представительстве, но вполне возможно поставит вопрос, что сокращение количества мандатов должно произойти за счёт «варягов», — прогнозирует Алаев.

Под «варягами» эксперт имеет в виду двух парламентариев нынешнего созыва, которые были избраны от Татарстана, но не являются местными кандидатами. Это Топилин, возглавляющий комитет по экономической политике, и Гаджиев, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, родившийся в дагестанском Дербенте. Хотя Топилин и представляет для региона определенный лоббистский ресурс, Алаев подчеркивает: «ему вполне может найтись замена из местных кадров».

Автор фото: пресс-служба Госдумы РФ

Логика формирования лидирующего пула кандидатов в региональном списке «Единой России» выглядит прозрачной и бьет точно по целевой аудитории, закрывая все ключевые «электоральные маячки». Очевидно, что раис Татарстана, возглавляющий список, сохранит свой пост в республике и после победы традиционно передаст свой мандат. По мнению Алаева, главным бенефициаром этой передачи станет руководитель холдинга «Ак Барс» Егоров и его 11-е место в списке — лишь формальность.

- В пользу Егорова говорит многое. Например, практический хозяйственный опыт – человек без малого четверть века возглавляет холдинговую компанию „Ак Барс“, включающую 80 предприятий едва ли не всех отраслей с 40-тысячным персоналом и годовым оборотом под 100 миллиардов рублей. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что Иван Михайлович с давних пор в доверительных, даже дружеских, говорят, отношениях с Рустамом Нургалеевичем, - уточнил Алаев.

Второе место в списке (сразу за раисом) занимает боевой генерал, Герой России и казанец Лапин. В сентябре 2025 года он уволился с военной службы, перешел на позицию замгендиректора «Связьинвестнефтехима» по общим вопросам, но остался в кадровом резерве администрации президента. На праймериз он получил мощный «бонус» в 25 процентов за статус участника СВО.

- Некоторые наблюдатели считают, что у Лапина реальные перспективы сменить на посту председателя комитета Госдумы по обороне генерала Андрея Картаполова. На мой взгляд, сложновато будет, но замом может стать вполне, — оценивает Алаев.

Министр труда, занятости и соцзащиты республики Зарипова замкнула тройку, став абсолютным лидером праймериз без всяких надбавок. Она олицетворяет идеальный баланс для татарстанского избирателя.

Автор фото: пресс-служба Госдумы РФ

- Зарипова — женщина молодая и обаятельная, при этом с огромным аппаратным опытом — 25 с лишним лет на административных должностях в структурах труда и соцзащиты. Архитектура списка выверена до мелочей. То есть мы имеем в первой тройке опытного хозяйственника Егорова с мандатом от Минниханова, боевого генерала, Героя России Лапина, и опытную и милую Зарипову. Все социальные метки и эмоциональные маячки проставлены, - отметил Алаев.

При этом, Алаев спешит разочаровать любителей громких политических сенсаций. В Татарстане публичных споров за власть не бывает по определению.

- Внутриэлитная борьба существует всегда, но применительно к рассматриваемому кейсу надо понимать, что она закончилась перед тем, как были обнародованы списки кандидатов. Это железная (если хотите – от слова Минтимер) традиция татарстанского аппарата: мы сначала всё обсуждаем и утрясаем внутри, а наружу выходит только согласованный итог, и ему, во избежание всяческих напастей, надо следовать, как воинскому приказу, - заявил политолог.

Таким образом, эксперт считает, что политический ландшафт республики демонстрирует монолитность: все ключевые решения приняты «на берегу», а возможное федеральное сокращение мест ударит в первую очередь по внешним игрокам, не нарушив внутренний баланс сил в казанском Кремле.

Политическая изнанка предвыборных списков



Согласен с позицией Алаева и генеральный директор КГ «Агенство политических и экономических коммуникаций», политолог Дмитрий Еловский. По его мнению, сила Татарстана кроется не в количестве кресел на Охотном Ряду, а в отточенном исполнительском менеджменте и умении играть по правилам федерального центра. Пока статусные тяжеловесы выполняют роль электорального тарана, реальная кулуарная борьба разворачивается за проходные места, где партийные технологи ювелирно балансируют между запросами Москвы и местными элитами.

- Для Татарстана количество депутатов — 12 или 14 — не имеет большого значения. Республика эффективно взаимодействует с федеральными органами власти. Татарстан известен своим умением вписываться в федеральную политику, качественным менеджментом и способностью выполнять взятые обязательства, — констатирует политолог.

По мнению эксперта, если в регионе исполнительная власть не умеет готовить документацию и заявки на финансирование, то «хоть какие могут быть сильнейшие лоббисты-депутаты, регион все завалит и провалит». В Татарстане же система работает как часы, а два мандата «туда-обратно» не сделают погоды, хотя и потребуют внутренней перегруппировки.

- Фактически их (ушедших депутатов) направления нужно будет перераспределять на других. Им придется более плотно работать не со своими направлениями, - считает Еловский.

Автор фото: пресс-служба Единой России

Первая тройка татарстанского списка выглядит монументально, но эксперт призывает разделять представительские функции и реальное законотворчество. Присутствие топ-фигур — это общая федеральная логика «сшивки» исполнительной власти и партийных обязательств.

- Логика в том, что главы регионов должны взять на себя ответственность за действия власти, поэтому губернаторы ведут за собой список. То есть они, с одной стороны, лидируют, показывают свое лидерство, с другой стороны, принимают ответственность за будущие решения. Раис в Госдуму, разумеется, не собирается — он передаст свой мандат нижестоящим кандидатам, точно также Зарипова выступает классическим «паровозом» и останется в своем министерском кресле в Казани. Но её нахождение в топе списка технологически выверено. Тут как бы логично, что, опять же, член из команды исполнительной власти включен в первую тройку, и, опять же, есть гендерный баланс. В первой тройке либо в первой пятерке обязательно должна быть женщина, потому что Россия — это в немалой степени политика с женским лицом. И это прекрасный способ в том числе и мобилизовать и управленческий контур, и электорат, — объясняет Еловский.



В эту же категорию ложится и фигура главы холдинга «Ак Барс». Его появление в списке, по мнению политолога, это маркер консолидации крупного республиканского бизнеса вокруг раиса, а сам мандат — лишь резервная опция для партийного маневра.

- Что касается генерала Лапина, то это тоже абсолютно понятная логика у нас. Призыв участников специальной военной операции. По многим регионам они стоят на вторых-третьих местах, выполняя таким образом поручение президента о том, что нам в Госдуме нужны люди с опытом СВО. Лапин — стопроцентно проходной кандидат, а вот Топилин и Гаджиев — федеральные тяжеловесы, сохранившие позиции в проходной зоне, несмотря на внутреннюю конкуренцию. При этом, Салихов и Богуславский — реальные бенефициары списка, проходящие по линии силовой и промышленной элиты региона, - напомнил Еловский.

Он уверен, что в Татарстане все конфликты разрешаются за закрытыми дверями. Главное правило — острая борьба за места проходит на праймериз «Единой России». Если там не удалось снять основные противоречия, это публично признают. После этого пытаться играть свою игру и идти против партии — значит окончательно выйти за рамки политического управления.



Эксперт отмечает, что в Татарстане элиты обычно разумны и уравновешенны. Они признают, что ставка не сработала, но продолжают работать на общее благо. В результате казанский список идет на выборы сплоченным, без скандалов и полностью готовым к новым федеральным реалиям. В итоге исход переговоров между Казанью и Москвой станет понятен ближе к финалу избирательной кампании. Пока Татарстан демонстрирует готовность отстаивать каждый сантиметр своего политического влияния на Краснопресненской набережной.