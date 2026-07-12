Сенатор Линдси Грэм скончался из‑за внезапной болезни
Политик входил в число наиболее последовательных критиков России, Китая и Ирана.
Американский сенатор Линдси Грэм ушел из жизни вечером в субботу, 11 июля. Об этом проинформировал официальный офис политика в социальных сетях. В сообщении отмечается, что причиной стала непродолжительная и внезапная болезнь, детали не раскрываются. Семья Грэма благодарит за поддержку и просит уважать их право на приватность в этот тяжелый период.
Политическая карьера сенатора отличалась ярко выраженной жесткой позицией: в 2023–2024 годах он играл заметную роль в дискуссиях о финансировании Украины — то блокируя, то продвигая соответствующие пакеты помощи с учетом текущей политической ситуации. Грэм входил в число наиболее последовательных критиков России, Китая и Ирана, регулярно выступая за ужесточение санкционного и иного давления на эти страны.
Кончина политика стала шоком для многих: незадолго до смерти он побывал на подземном заводе дронов компании SkyFall на Украине и делился в Сети фотографиями, на которых выглядел бодрым и пребывал в хорошем настроении.
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