Политика
12 июля 15:54
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«Вечерняя Казань»

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КСИР озвучил условия возобновления судоходства через Ормузский пролив

После атаки США на Иран, логистика по морю оказалась заблокирована.

КСИР озвучил условия возобновления судоходства через Ормузский пролив

Автор фото: Amr Alfiky / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о полной блокировке Ормузского пролива. Согласно заявлению, озвученному телеканалом Press TV, проход судов будет запрещен до тех пор, пока не прекратится вмешательство США в региональные дела. В сообщении подчеркивается, что ни одно судно не сможет пересечь пролив без специального разрешения.

Иранские военные также сообщили о силовом инциденте в акватории: по их данным, пришлось нанести удар по судну, которое следовало по неразрешенному маршруту с отключенными навигационными системами. В КСИР пояснили, что мера была вынужденной — она потребовалась для принудительной остановки судна и предотвращения дальнейших нарушений.

На фоне эскалации ранее достигнутые договоренности выглядят особенно контрастно: 11 июля Иран и Оман условились продолжить консультации по обеспечению безопасности и свободы судоходства в проливе. Одновременно, как передает портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации, Вашингтон настаивает на немедленном открытии пролива и требует от Тегерана гарантий прекращения атак на коммерческие суда.

Ситуация усугубляется жесткой риторикой на высшем уровне. Еще 8 июля президент США на саммите НАТО заявил об окончании перемирия с Ираном и выступил с резкой критикой в адрес руководства республики, подчеркнув отказ от дальнейших переговоров. Эти заявления заметно осложняют поиск дипломатического выхода из нарастающего кризиса.

Ранее Иран перекрывал Ормузский пролив в ответ на удары по Ливану.

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