В результате авиаударов погибло 16 человек.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Иран перекрыл Ормузский пролив для прохода судов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на агентство Fars.

Причиной закрытия пролива стало продолжение израильских авиаударов по объектам в Ливане, что, по оценке Тегерана, нарушает первый пункт меморандума с США, а именно — положение о полном прекращении огня на всех фронтах. В Центральном штабе вооруженных сил Ирана «Хатем аль-Анбия» отметили, что отказ Израиля вывести свои силы с южноливанских территорий стал прямым поводом для принятия таких решительных мер. Во время ударов по Ливану уже погибло 16 человек.

Закрытие одного из ключевых морских маршрутов мировой торговли — это первый шаг в ответ на агрессию. В случае, если удары не прекратятся, Иран готов предпринять дополнительные действия.

МИД Ирана заявил о направлении дипломатической делегации в Швейцарию — страну-посредника в отношениях с США. Иран будет требовать от американской стороны выполнения обязательств по меморандуму. Если Вашингтон не окажет давление на Израиль, то все договоренности окажутся под угрозой.

Переговоры между США и Ираном по ядерной программе и ближневосточному урегулированию, запланированные на 19 июня, отложены на неопределённый срок.

Ранее правительство Ирана согласилось передать обогащенный уран России вместо США. Однако это будет сделано при определенных условиях.

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