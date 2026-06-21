В результате удара повреждён фасад и балкон одной из квартир.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

БПЛА ВСУ атаковал жилой дом в Белгородской области. Об этом сообщает региональный оперштаб в канале в «Максе».

В результате детонации беспилотника загорелся балкон одной из квартир.

Пожарные расчёты оперативно ликвидировали возгорание. В ходе инцидента повреждены фасад здания и оконные блоки, однако обрушений и серьёзных разрушений конструкций не зафиксировано.

По предварительной информации регионального оперштаба, пострадавших среди жильцов нет. На месте происшествия сейчас работают службы. Они проводят осмотр, оценивают масштаб ущерба и принимают меры по восстановлению повреждённых элементов здания.

Нападения беспилотников на гражданские объекты в приграничных районах продолжаются. ВСУ регулярно используют дроны для ударов по жилой инфраструктуре, в том числе в Белгородской области. Российские военные отмечают, что в ответ применяют высокоточное оружие.

Ранее из-за ударов по Ливану Иран перекрыл Ормузский пролив для прохода судов. В результате авиаударов погибло 16 человек.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.