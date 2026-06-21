БПЛА ВСУ атаковал жилой дом в Белгородской области
В результате удара повреждён фасад и балкон одной из квартир.
БПЛА ВСУ атаковал жилой дом в Белгородской области. Об этом сообщает региональный оперштаб в канале в «Максе».
В результате детонации беспилотника загорелся балкон одной из квартир.
Пожарные расчёты оперативно ликвидировали возгорание. В ходе инцидента повреждены фасад здания и оконные блоки, однако обрушений и серьёзных разрушений конструкций не зафиксировано.
По предварительной информации регионального оперштаба, пострадавших среди жильцов нет. На месте происшествия сейчас работают службы. Они проводят осмотр, оценивают масштаб ущерба и принимают меры по восстановлению повреждённых элементов здания.
Нападения беспилотников на гражданские объекты в приграничных районах продолжаются. ВСУ регулярно используют дроны для ударов по жилой инфраструктуре, в том числе в Белгородской области. Российские военные отмечают, что в ответ применяют высокоточное оружие.
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